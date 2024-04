Avance semanal de ‘Sueños de libertad’: la boda de Andrés y María y el pasado de Begoña al descubierto

‘Sueños de libertad’, el nuevo serial diario de Antena 3 sigue consolidándose como la serie líder de las sobremesas y ya está empezando a triunfar fuera pues ha sido seleccionada como una de las ficciones más destacadas a nivel internacional tras colarse en una de las listas más exclusivas: la prestigiosa consultora The WIT.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Fina le confesaba a Marta que está fingiendo su relación con Gaspar para evitarle más sufrimientos y después de que Marta le besara ambas deciden llevar una relación clandestina con mucha precaución para que nadie les descubra.

Don Joaquín le pedía a Damián que le deje seguir en la colonia y deje enmendar sus errores. Y es entonces cuando el cura no dudaba en chantajearle al recordarle lo que le contó cuando estaba al borde de la muerte que tenía que ver con su cuñado Gervasio.

Finalmente, Joaquín y Digna le contaban a Luis todo lo que hizo Valentín y la verdad sobre por qué Jesús les odia tanto después de que su hermano matara a su mujer Clotilde. Tras ello, Luis se abría con Andrés y reconocía que ahora entiende que su primo les culpe por la muerte de su mujer y que su familia tenga el sentimiento de culpa. Y Andrés le pedía a su primo que no se culpabilice por lo que hizo su hermano Valentín porque él no era así. También Andrés optaba por pedirle a su tía Digna que sea la madrina de su boda para tratar de darles su lugar pese a lo que pueda pensar su hermano Jesús.

Joaquín volvía a amenazar a Jesús con revelar todos sus trapos sucios a Andrés si le despide. Y es que Jesús quiere vengarse de su primo después de que haya destapado el asunto de la lavanda y le haya puesto contra las cuerdas con su padre y sus hermanos.

Begoña seguía en su empeño de descubrir con la ayuda de Luz que pasó con el bebé que tuvo su tía Eugenia. Por su parte, Damián volvía a encararse con Jesús por actuar por su cuenta y le amenazaba con tomar medidas como siga haciendo cosas a sus espaldas tras engañarles con lo de la lavanda. Así, el patriarca no duda en avisarle de que la próxima vez tendrá que atenerse a sus consecuencias. Además, le advierte que los Merino irán a la boda de Andrés y que Digna será la madrina y que se comporte o le cortará la cabeza.

Luis le pedía perdón a Jesús tras enterarse de lo que hizo su hermano y que ahora entiende por qué había actuado así con ellos. Además no dudaba en decirle que sus pretensiones de crecer en la empresa siguen estando intactas y le pide que no mezcle las cosas personas con las profesionales y que quiere luchar por lo que los Merino se merecen independientemente de lo que hizo Valentín pero Jesús le dice que llevan la violencia y la maldad en sus genes y aprovechaba para contarle que su hermano Joaquín le traicionó al impedir su fichaje por la fábrica de Santander.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 15 al viernes 19 de abril:

Capítulo 36 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 15 de abril

Begoña sigue tratando de investigar el supuesto embarazo de su tía y para ello no duda en acudir al sanatorio en el que estuvo para ver su informe médico y saber si su tía pudo haber dado a luz allí. Pero Sor Remigia asegura que ella no sabe nada de eso y que solo sería un desvarío de Eugenia aunque Luz le dice que los médicos han corroborado que fue madre.

Y entonces la monja cambiaba su argumento asegurando que Eugenia si que había sido madre pero que entró al sanatorio sin ningún bebé. Tras ver que en el sanatorio de su tía no están dispuestos a ayudar, Begoña se siente en un callejón sin salida.

Después de que Jesús le contara a Luis la traición de su hermano, Luis se encara con Joaquín y no le perdona lo que le hizo porque entrar a trabajar en Floral era su gran oportunidad. Y al ver los gritos, Digna trata de saber que ocurre entre ellos y descubre que su madre también lo sabía y que Jesús había conseguido enfrentarles de nuevo. Es entonces cuando Digna le dice que Jesús amenazó a Joaquín con despedirle si Luis si no evitaba que Luis se fuera a la competencia.

Tras discutir con su hermano y su adre, Luis les dice que ha decidido abandonar la casa de los De La Reina y se archa a la colonia porque no soporta vivir en una casa llena de mentiras. Por su lado, Joaquín no duda en encararse con Jesús por haberle contado a Luis su traición y Jesús le deja claro que tiene que tener claro a quién no debe de fastidiar ni cabrear si no quiere tener problemas.

Marta vuelve a poner un poco de distancia con Fina tras verla tan cerca de Gaspar y no duda en recriminarla que siga sin ser feliz y sin decir verdaderamente quién es. Tras ello, Fina opta por decirle a Gaspar que deben romper con su fingimiento pero el dueño de la cantina le dice que él no puede parar porque siente algo por ella y Fina le rechaza.

Mateo sigue dispuesto a desenmascarar la verdadera cara de Don Agustín tras descubrir que es un ladrón y no duda en decirle a Damián que no entiende por qué está tapando todo lo que ha hecho el cura. Tras ello, Claudia le pide a Mateo que le de un poco de confianza a Don Agustín porque a ella le había perdonado después de su intento de suicidio.

Tasio sigue tratando de ayudar a Carmen y descubre que fue Claudia quién le pidió a Marta que le cambiaran de turno. Pero Carmen sigue tratando de poner distancia con su ex y opta por no contarle lo que le pasó con el director de la película que iba a hacer.

El matrimonio entre Begoña y Jesús vuelve a peligrar cuando él se entera de que, al contrario de lo que ella dijo, sí contó a alguien el secreto de su tía. Y es que Jesús descubre que Begoña le pidió ayuda a Andrés para conseguir que su tía fuera trasladada a otro sanatorio. Y tras ello, Jesús vuelve a encararse con Andrés pidiéndole que no se eta en su matrimonio y que se preocupe de su prometida.

Capítulo 37 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 16 de abril

Tras escuchar los gritos entre Andrés y Jesús, María y Begoña acuden a ver que está ocurriendo entre sus parejas. Y es entonces cuando Jesús le reprocha a Begoña que su hermano Andrés supiera cosas de ella que él no sabía como la existencia de su tía Eugenia y que él le pagara el traslado del sanatorio.

Mientras Jesús y Begoña vuelven a tener un enfrentamiento, María tampoco entiende que Andrés le haya pagado a Begoña el traslado de su tía. Y es que ella sigue sospechando que entre su prometido y su cuñada puede haber algo más que una simple relación familiar. Después Begoña y María tienen una conversación en la que María le deja claro a Begoña que a partir de ahora Andrés solo puede preocuparse por ella.

Pero María sigue dándole vueltas a la posible relación que hay entre Andrés y Begoña y para ello no duda en volver a abrirse con Gema a la que le cuenta sus sospechas de que entre ellos pueda haber algo. Y Gema trata de quitarle sus dudas de la cabeza diciéndole que todo son por los nervios de la boda.

En la fábrica, Claudia y Tasio hablan sobre Mateo después de que ella no entienda las actitudes del joven después de haber estado bebiendo en la cantina y Tasio le cuenta que está preocupado porque ella se haya acercado tanto a Don Agustín y de que la pueda manipular. Después, Claudia le pide a Mateo que confíe en el cura y que intente recuperar su fe.

Poco después, es Carmen la que habla con Tasio sobre su distanciamiento cuando la guardia civil irrumpe en el almacén para detener al operario por una pelea que ha tenido. Por su lado, Fina le cuenta a Marta que le ha contado a su padre que su relación con Gaspar era todo una mentira. Tras ello, las dos viajan a Madrid por negocios y comparten la noche en la habitación de hotel y las dos terminan pasando la noche juntas abrazadas.

Digna sigue teniendo dudas sobre llevar la pulsera de su difunta hermana a la boda de Andrés y no duda en compartirle a Isidro la relación que tuvieron después de la muerte de sus parejas y que ahora no quiere volver a revivir aquello. Mientras Luis también duda de que tenga que ser él quien haga de testigo en la boda de su primo después de todo lo que ha pasado en la familia.

Después de que María le pidiera a Gema que investigara en la habitación de Andrés para descubrir alguna prueba sobre si hay algo entre él y Begoña, la doncella encuentra la carta de Duque que falsificó Damián para que su hijo se casara con María.

Capítulo 38 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 17 de abril

Jesús y Andrés vuelven a vivir un enfrentamiento justo antes del día más importante del hermano pequeño a causa del dinero que le prestó a Begoña para pagar el traslado del sanatorio de su tía.

Mientras María sigue echa un mar de dudas después de haber leído la carta de su padre y le dice a Gema que no sabe si casarse con Andrés después de descubrir que lo hace obligado pero la doncella le pide que Andrés se terminará enamorando de ella si aún no lo está y que tenga la cabeza fría porque está a punto de unirse a una familia con dinero.

Después, Jesús le reprochaba a su tía Digna que los Merino ocupen un lugar que no les corresponde en la boda de Andrés. Y ella no duda en recriminarle que siga faltándoles el respeto a ella y a sus hijos castigándoles por todo lo que hizo Valentín. Y es que Digna no duda en decirle a su sobrino que ensucia todo lo que toca y que a veces se alegra de que su madre está muerta para que no vea en lo que se ha convertido su hijo.

Andrés se reúne con Begoña para preguntarle si alguna vez se había planteado que podría haber sido de ellos si se hubieran conocido antes porque él no puede evitar pensar en ella pese a que está a poco de darse el sí quiero con María y Begoña le pide que no piense en eso y se centre en su boda.

Paralelamente, Luz sigue tratando de ayudar a Begoña para saber más sobre la hija que tuvo su tía Eugenia y deciden acudir a visitar a las monjas que les recomiendan que no sigan indagando sobre el pasado de Eugenia. No obstante, a Sor Remigia se le escapa un dato revelador.

En la cantina, Mateo confronta con Don Agustín después de haberle visto con una mujer. El cura le dice que se trata de una feligresa pero el joven sigue desconfiando del párroco. Poco después, esa mujer se sienta con ateo y le cuenta que es la hermana de don Agustín y que si el párroco se había quedado con su dinero fue para ayudarle a ella porque la van a desahuciar y para que pueda dar de comer a sus hijos.

Carmen le cuenta a Claudia que Tasio había sido detenido y la dependienta trata de hacerle ver a su compañera que el operario no es trigo limpio y lo mejor que puede hacer es olvidarse de él. Y cuando él es puesto en libertad Carmen no puede evitar ayudarle. Por su parte, Marta le dice a Fina que le encantaría poder ir a la boda de Andrés junto a ella y que no para de pensar en ella.

María llega a la ermita de la mano de Damián y comienza la ceremonia. Cuando Don Agustín se dirige a Andrés para preguntarle si quiere a María como esposa, él no puede parar de imaginarse que con quién se está casando es con Begoña y se queda en blanco.

Capítulo 39 – Jueves 18 de abril

Tras quedarse en blanco al pensar en Begoña, Andrés terina dando el sí quiero a María y los dos contraen matrimonio después de todas las dudas de ambos por unas cuestiones u otras.

Después de la boda, María da un discurso ante todos los invitados asegurando que no puede ser más feliz y que está encantada con la familia que la han acogido como una más con unas bonitas palabras hacia Damián, hacia Begoña y Marta y hacia Digna, Gema, Joaquín y Luis. Precisamente, en pleno convite un hombre se acerca a Gema y le llama Irene que al verse acorralada confirma que sí y acepta tener una cita con él.

En pleno enlace, Luis y Joaquín vuelven a tener un fuerte enfrentamiento con Digna tratando de evitar que sus hijos sigan a la gresca. Tras ello, Digna no duda en pararle los pies a Damián dejándole claro que a partir de ahora ella es una simple sirvienta y él el señor de la casa.

Tras salir en libertad, Tasio le agradece a Carmen que le haya ayudado y ella le da las gracias por lo que hizo por ella al agredir al director que intentó sobrepasarse con ella. Todo después de que Claudia, arrepentida por la discusión que tuvo con su amiga haya optado por interceder entre ella y Tasio para ayudarles a recuperar su relación.

Marta está harta de tener que dar explicaciones sobre la ausencia de su marido en la boda y opta por escapar y quedar con Fina en un hotel para pasar de nuevo la noche juntas. Mientras Andrés y María les agradecen a Begoña y Jesús su regalo: un cuadro de Ordesa, el lugar en el que se besaron por primera vez. Tras ello, Jesús le confronta a su esposa que por qué sabía que ese sitio era tan especial para Andrés.

En la cantina, Don Agustín y la mujer que decía que era su hermana celebran que Mateo se haya tragado su mentira pero ahora tienen que ir con cautela para evitar que el joven y alguien pueda volver a desconfiar del párroco y sus malas artes al quedarse dinero ajeno.

Luz visita nuevamente a Sor Remigia, segura de que la monja puede ayudar a Begoña a descubrir el pasado de Eugenia tras intuir que la religiosa puede conocer a la hija de la tía de su enfermera pero ella trata de seguir ocultando la verdad. Finalmente, cuando Begoña vuelve a acudir a ella, la monja no puede aguantarlo más y le cuenta toda la verdad: su tía Eugenia en realidad se llama Mercedes y es su madre.

Capítulo 40 – Viernes 19 de abril

Tras pasar de nuevo la noche juntas, Marta le propone a Fina alquilar un apartamento para poder seguir con su relación en secreto y poderse encontrar así siempre que quieran sin la necesidad de tener que acudir a un hotel y sin fingir que son primas. Pero Fina trata de pedirle cala a Marta porque si las descubren las podrían detener.

En la tienda, Carmen no entiende por qué doña Marta ha dejado de confiar en ella y le haya dado de lado en favor de Fina y su compañera trata de hacerla ver que no ha pasado nada y que no se enfrente a su jefa. Por su parte, Tasio le pide a Carmen que se case con él pero ella le rechaza.

Damián le pide a Digna seguir con su buena relación como han tenido durante todos estos años pero ella sigue mostrándose distante con él y que no pueden seguir teniendo una buena relación por todo lo que ha ocurrido entre los De La Reina y los Merino.

Mientras, Gema sufre los enfrentamientos entre Joaquín y Luis después de que él le reproche que ella le empujara a traicionar a su hermano para evitar que los dos fueran despedidos por Jesús. Después Digna le pide a su nuera que reconozca sus culpas y trate de ayudar a que sus hijos consigan reconducir su relación.

Después de descubrir que su tía en realidad es su madre, Begoña no para de darle vueltas a todo y duda si compartir la verdad con Jesús o seguir en silencio. Y finalmente, Begoña opta por visitar a su madre para ver si es capaz de reconocerse a ella de joven. Al ver una fotografía, Mercedes se reconoce y termina abrazándose a Begoña al entender que ella es su hija y no su sobrina.