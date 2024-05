Aurah Ruiz desbarata la estrategia calculada de Miri en ‘Supervivientes’ para ganar el premio

Miri Pérez Cabrero no atraviesa su mejor momento en ‘Supervivientes 2024‘. La concursante, cuyo concurso pende de un hilo al estar nominada frente a grandes nombres del concurso como Kiko o Laura, ha tenido que ver cómo sus compañeros le han dado la espalda durante los últimos días. Tal y como se ha podido apreciar, la joven apenas tiene apoyos entre sus compañeros, quienes cada vez reniegan más de ella. Incluso Aurah Ruiz, la que fuese su inseparable, ha comenzado a desvincularse de la joven.

De este momento han sido partícipes los espectadores de ‘Supervivientes’, puesto que la concursante no ha podido evitar quedarse callada después de que el programa le dejase escuchar un vídeo en el que muchos cargaban contra ella. Por si fuese poco, éstos le acusan de ser la responsable de que esta semana haya un total de 6 concursantes expuestos tras las nominaciones.

Frente a ello, la principal aludida se ha mostrado conciliadora: «He aceptado perfectamente las consecuencias del robo… Ha sido una penalización para el grupo y hemos pedido perdón las dos». En ese momento y consciente de las críticas recibidas por el hijo de Bárbara Rey, Miri le ha enviado un duro mensaje: «Ángel, supérame ya. Ya pasó nuestra historia y me da igual».

Por su parte, Ángel Cristo le ha arreado: «No sé qué historia, sinceramente. ¡Supéralo tú! A mí no me vuelve a pasar lo mismo que en el anterior banquete, que me quedé sin comer por discutir con la anterior playa ladilla». Una respuesta que ha dejado «planchada» a la concursante. Al verlo, Sobera ha intervenido preguntándole: «Miri, te veía un poco tristona, de bajón, llorando… ¿por qué estás pensando que estás sola?».

En ese punto, Miri Pérez no ha podido aguantar más la presión y se ha desahogado diciendo: «Me he sentido así esta semana. No solo esta, me he sentido así esta semana y la anterior. Creo que estoy en un punto de desconexión con mis compañeros y no lo puedo negar, me he sentido sola, sí. Es lo que hay, pero estoy bien y estoy tirando para adelante y tampoco les quiero culpar a ellos de nada como si me hicieran el vacío. Para nada, no es así. Simplemente que me siento en un momento en el que no conecto con el resto de mis compañeros de la manera en la que puedo conectar con otras personas que hay en la otra playa».

Aurah Ruiz destapa el doble juego de Miri

Poco después, Miri ha recibido un gran palo por parte de la que hasta ahora ha sido su amiga, Aurah Ruiz. La canaria no se ha quedado callada y no ha dudado en destapar el papel de Miri a raíz de verla hablar con un coco. Considera que es una estrategia perfectamente calculada para dar pena ante el público y lograr llegar a la final. «Me parece un papelón que flipas. Me ha chocado tanto verte así. Me parece insultante el papelón. Se está marcando el papelón de su vida porque no se le ha ido la olla. Sabe perfectamente lo que está haciendo», le ha afeado. Visiblemente enfadada, Miri se ha defendido: «Es que todo lo que hago os parece mal. Es mi manera de estar bien aquí».

Las críticas de Aurah han sido una constante y, por ello, Miri ha ironizado: «Lo que dice la diosa Aurah, tu opinión va al fin del mundo. ¿Te molesta mucho que hable con un coco? No me conoces de absolutamente nada». «A mí no me chilles así», le ha advertido Aurah, quien incluso le ha instado: «Ahora date la vuelta y vete que no quiero hablar contigo». Muy molesta y decepcionada, Miri le ha contestado: «Vete a tomar por culo. Me la suda, súper ordinaria. Yo también sé hablar así en ese tono de voz».

Ya en directo, Aurah ha vuelto a afearle su postura a Miri: «Lo del coco está más visto que un tebeo». «No lo he hecho porque me lo haya inventado yo, sino porque me va bien a mí», le ha replicado Miri, ante lo que Aurah ha vuelto a insistir: «No me grites que tú fuiste a la playa a gritarme». «Empezaste a gritarme tú. A vosotros os sienta mal que me haya hecho un coco para hablar. Pues mira, es vuestro problema, ¡qué más te da!», ha vuelto a repetir Miri.

La bronca ha continuado cuando Aurah se ha defendido alegando decir las cosas a la cara. «Que tú digas que hago un papelón no significa que esté haciendo un papelón. Para ti cualquier persona que es diferente a ti o que tenga unas necesidades diferentes está haciendo un papelón», ha denunciado la joven. En respuesta, Aurah ha insistido en señalar la posible estrategia de su compañera: «Miri tiene miedo a estar nominada». Ante la trifulca que se ha generado y la intervención de Sobera, Miri ha vuelto a replicar en pleno directo, denunciando censura hacia ella en ‘Supervivientes’: «Estoy harta de que hable de mí y no me pueda defender. Pues no, Carlos. Yo también tengo derecho a hablar de mí y a decir como yo soy».