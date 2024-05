Avance semanal ‘Sueños de libertad’: Begoña descubre al Jesús asesino y un plan de fuga

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá esta semana cinco nuevos episodios.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras la caída y la gran preocupación de Damián y Begoña, los médicos les comunicaban una dolorosa noticia: tenían que operar a Jesús a vida o muerte. Por su parte, Marta volvía a visitar a Fina para pedirle disculpas porque le había mentido con la conversación que tuvo con Jaime. Y tras querer ocultárselo, la De La Reina le contaba a su chica que su marido ha decidido quedarse en Toledo para intentar arreglar su matrimonio.

Mateo conseguía dar con el joven que atracó la tienda e hirió a Fina y a él mismo y trataba de ayudarle pero el vándalo se negaba a que le ayude. Después, Mateo le pedía a Damián que quitara la denuncia hacia el chico pero el patrón se oponía a su petición.

Andrés trataba de imponerse a Luis y le decía que si no es capaz de sacar adelante el perfume le apartará del proyecto y Luis no dudaba en decirle que parecía su hermano Jesús con esa actitud. Paralelamente, Joaquín descubría que Luz está tratando en el dispensario a gente ajena a la fábrica.

En la tienda, Claudia y Carmen se reconciliaban definitivamente mientras en el dispensario Luis creía que pueden sufrir un nuevo boicot de manos de Gonzalo y le decía a su hermano Joaquín que tenga cuidado con él. Paralelamente, Gonzalo volvía a hablar con alguien en la cantina por teléfono y se le oía decir cuál es su nuevo plan: robar la fórmula del perfume.

Andrés y Begoña hablaban en el hospital y se apoyaban el uno al otro ante la preocupación por el estado de Jesús. Justo en ese instante, el doctor les comunicaba que no puede saber cuál será el resultado de la operación y que no saben si el De La Reina despertará o no tras la operación.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 20 al viernes 24 de mayo:

Capítulo 60 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 20 de mayo

Después de su operación parece que el estado de Jesús mejora. Así se lo comunica Jaime a Damián tranquilizando a su suegro. Paralelamente, Jaime le confiesa que tiene una plaza para trabajar en Madrid pero que Marta se niega a trasladarse a la capital con él. Y como solución, el patriarca le deja caer a su yerno que quizás podría haber un puesto para él en la zona.

Pese a que Jesús sigue inconsciente, Andrés aprovecha para abrirse con él y pedirle perdón por sus enfrentamientos y que ha sido injusto con él y que a partir de ahora intentará que su relación de hermanos sea buena y le llega a decir que le admira por haber salido adelante tras el asesinato de su primera mujer, Clotilde. Por su parte, Begoña que ha escuchado su conversación, confiesa que cuando Jesús despierte se volcará en él y todo cambiará.

Mientras están tomando algo en la cantina, Joaquín le promete a Gonzalo que le dará un puesto indefinido en la fábrica cuando quede alguna vacante por todo lo que está haciendo por ellos. Pero Gonzalo aprovecha la ocasión para meter cizaña y conseguir su objetivo: que los Merino se enfrenten a los De La Reina.

Damián se presenta en el dispensario y Luz que piensa que ha ido porque se ha enterado de que está atendiendo a gente ajena a la colonia y a la fábrica intenta justificarse. No obstante, el patrón le dice que su visita se debe a que aunque le prometió que su puesto como doctora no peligraba ahora ha decidido nombrar a Jaime nuevo médico del dispensario para que así su yerno no tenga que irse de viaje y descuidar su matrimonio.

Tras la conversación con Luz, Damián le comunica a Jaime su decisión de que sea el nuevo doctor del dispensario. Sin embargo, lo que no se esperaba el De La Reina es que su yerno se negara a que la doctora Borrell dimita de su cargo. Esa decisión de que Luz deje el dispensario tampoco le hace ninguna gracia a Marta, pero su padre sigue en sus trece. Paralelamente, Luz le anuncia a Fina que a partir de ahora quién cure sus heridas será Jaime y al enterarse la dependienta se viene abajo al saber que ahora su relación con Marta puede acabarse.

Pese a que Rafa, el joven delincuente que trató de robar en la tienda, le dijo que no quería su ayuda, Mateo vuelve al reformatorio para tratar de ayudarle y le promete que intentará que Fina le perdone por haberla dejado malherida y postrada en cama durante unos días.

Por otro lado, después de descubrir el embarazo de Claudia, don Agustín acude a la tienda para hablar con la joven y hacerle una propuesta para ayudarla con su embarazo. Así, el cura le recomienda que acuda a un convento en el que acogen a jóvenes embarazadas y que buscan familias adoptivas para los bebés. Y parece que Claudia está dispuesta a aceptarlo, todo lo contrario a Caren que considera que su amiga debería contarle la verdad a Tasio.

Gonzalo se encontraba en el despacho de Jesús robando la fórmula de Luis cuando este y Joaquín irrumpían allí y se topaban con el trabajador. Gonzalo aprovechaba para fingir un fuerte dolor en la pierna pero rechazaba acudir al dispensario. Algo que hacía que Luis siga sospechando que él está detrás de lo que les ha pasado con los perfumes y consigue que Joaquín también empiece a dudar de él. Paralelamente, Luis le confiesa a Andrés que ha descubierto como sacar adelante el nuevo perfume de manera fácil y barata.

Luz acude al hospital para interesarse por el estado de Jesús pero sobre todo para contarle a Begoña que deja la colonia pues Damián ha decidido sustituirla por Jaime. Y Begoña le dice que no se quedará con los brazos cruzados e intentará convencer a su suegro para buscar otra solución.

Con Begoña cuidando de Jesús en el hospital es María quien se hace cargo de Julia, que no para de pedir poder ir a visitar a su padre después de que días antes lo rechazara. Y cuando nadie la ve, la niña desaparece de la mansión. Poco después, Julia aparece en la habitación de Jesús justo cuando este despierta por fin. Al ver a la niña, Jesús le confiesa que le quiere mucho y Begoña que también está presente no duda en fundirse en un abrazo junto a la pequeña y a su marido.

Capítulo 61 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 21 de mayo

Tras estar fuera de peligro y después de despertarse, Jesús decide hacer borrón y cuenta nueva con respecto a su relación con Julia. Así, no duda en hacer caso a Begoña y olvidarse de que él no es su verdadero padre pues la pequeña no tiene la culpa. Además le promete a su mujer que cuando vuelva a casa los negocios serán algo secundario y que pondrá por delante a su familia.

Mientras en la mansión, María se muestra dolida y decepcionada con Julia por haberse marchado de casa sin permiso para ir al hospital a ver a su padre. Tras ver la actitud de la niña, María se pone seria con su sobrina y le pide que se vaya a su habitación a estudiar.

En la fábrica, Andrés debe enfrentarse a un nuevo problema empresarial por la producción del nuevo perfume debido a la falta de lavanda. Por su parte, Luis y Joaquín deciden investigar a Gonzalo y optan por abrir su taquilla. Al hacerlo descubren que el trabajador tiene documentos que le incriminan y están convencidos de que es un topo de Floral y que fue él quien saboteó y apagó la nevera para que las muestras se estropearan.

Por su parte, Tasio llega al almacén y le muestra a Carmen un muñeco que ha comprado para su futuro bebé. Algo que a ella le descoloca y más ahora que sabe que su marido es el padre del bebé que espera Claudia. Tras no aguantarlo más, Carmen le cuenta a Tasio que Claudia se ha quedado embarazada de él. Al enterarse, ella le pide que no le diga nada a Claudia pero él está entusiasmado con la noticia y se muestra contrario a dar al bebé en adopción.

Jaime le propone a Luz que ella ocupe la plaza del hospital universitario Virgen del Carmen mientras él se queda en el dispensario pero la doctora rechaza su oferta y además ella se ofrece a ayudarle para que aprenda a saber como se trabaja en el dispensario.

Paralelamente, Fina acusa a Marta de no haber hecho todo lo posible para evitar que su marido se queda en Toledo. Y por su parte, Mateo intenta propiciar un encuentro entre Fina y Rafa para que la dependienta conozca al joven delincuente que le hirió.

En el hospital, Andrés acude a visitar a Jesús y los dos deciden olvidar las rencillas y tratar de reconducir su relación. Después Begoña acude a la fábrica a petición de Jesús y terina compartiendo cena con Andrés. Un momento que provoca que los cuñados vuelvan a acercarse y que Andrés vuelva a no poder reprimir sus sentimientos hacia ella.

Capítulo 62 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 22 de mayo

Tras enterarse de que Luz se va del dispensario, Luis trata de convencerla para que no tire la toalla y luche por quedarse en su puesto. Y aunque ha tratado de hacer ver que la ha olvidado y que su relación no podía volver a darse, Luis no puede aguantarlo más y le confiesa que es la mujer de su vida y los dos terminan besándose.

Andrés tiene un arriesgado plan para solucionar el problema de la lavanda después de descubrir que Olite no está dispuesto a vendérselo y debe convencer a su padre y hermanos. Y es que lo que ha pensado el De La Reina es adquirir los terrenos de lavanda de Olite, algo que parece que a Damián no le convence.

Pese a que Fina lo había rechazado, Mateo ha conseguido convencerla para que visite a Rafa en el reformatorio. Tras hablar con el joven y descubrir que es un buen chico con problemas decide perdonarle. Pero además la dependienta trata que Damián retire la denuncia contra él.

Después de descubrir que Gonzalo puede ser un topo, Luis y Joaquín deciden tenderle una trampa al trabajador. Así, los dos pillan a Gonzalo tratando de quemar un supuesto cargamento de tomillo que previamente le habían hecho creer que era indispensable para sacar adelante el nuevo perfume.

Luz y Begoña hablan en el dispensario de la situación de Jesús y Begoña le dice a la doctora que está convencida de que con este susto de salud, su marido puede cambiar y ser otra vez el hombre cariñoso y protector del que se enamoró. Tras ello, las dos se despiden antes de que Luz tenga que abandonar el dispensario.

Después de contarle lo del embarazo de Claudia, ahora Carmen le dice cuáles son los planes que tiene su amiga y compañera con respecto al bebé. Y por ello, Tasio no duda en contarle a Claudia que sabe lo de su embarazo para tratar de conseguir que no de al bebé en adopción.

Digna decide visitar a Jesús en el hospital y le confiesa que tendrían que arreglar sus problemas antes de que a alguno de los dos les pase algo. Con esa visita, Jesús vuelve a pensar en lo que pasó entre Valentín y Clotilde y después de tener una pesadilla y al escucharle delirar y decir el nombre de su primera esposa, Begoña desconfía de lo que puede pasar ahora.

Capítulo 63 – Jueves 23 de mayo

Tras ir mejorando su estado de salud, Jesús es dado de alta. Algo que hace que Begoña se preocupe por su vuelta a casa después de escucharle delirar y pedirle perdón a Clotilde entre pesadillas. Él le cuenta que se culpa de no haberla podido salvar de Valentín.

María quiere dar un paso más con Andrés tras su buena experiencia con Julia y le pide tener un hijo juntos. Pero por ahora Andrés le da largas y le pide no correr y ella asegura que no quiere que le pase lo que les ha pasado a Jesús y Begoña.

Después de descubrir su taquilla y de tenderle una trampa, Luis y Joaquín se proponen hablar con Gonzalo, pero él huye corriendo demostrando que lo de su cojera era todo una farsa y le piden al resto de trabajadores que les ayuden a pararle. Tras pillarle, el les cuenta que la orden que tenía era retrasar la salida del perfume al mercado y Joaquín le pide que se marche y ahora se siente culpable.

Con la vuelta de Jesús a casa, Andrés se muestra feliz de ver a su hermano de nuevo en casa y se alegra de ver que su actitud hacia Begoña ha cambiado. Eso sí, por otro lado, Andrés no puede evitar sentirse mal por ver que la relación entre Begoña y Jesús está bien.

Cuando Damián descubre que Gonzalo era un topo no se lo piensa al querer despedir a Joaquín pese a ser su sobrino y que eso podría reabrir un nuevo cisa familiar. Es entonces cuando Joaquín se va de la lengua y le cuenta a su tío que Jesús usó de espía a Elena para adelantarse a Floral y hacerles la competencia.

Mateo le cuenta a Rafa que Fina ha conseguido que Damián retire la denuncia y que también ha hablado con el director del reformatorio para conseguir que pueda recibir clases de reparación de coches y así trabajarse un futuro profesional.

Tasio le ha propuesto a Carmen adoptar al bebé de Claudia pero a la dependienta no le hace gracia esa oferta porque Claudia es su amiga y además ese bebé le va a recordar toda su vida que le puso los cuernos con ella. Tras ello, le pide que no le diga nada a Claudia hasta que los dos tengan claro lo que deben hacer.

Jaime le pide a Damián reabrir el consultorio comarcal que había cerrado y así mantener a Luz en la colonia después del buen trabajo que ha hecho en el dispensario. Paralelamente, Marta habla con Fina para dejarle claro que el hecho de que su marido siga en Toledo y en casa hará que su relación se vea afectada y que quizás debería intentar ser feliz sin ella y Fina no se lo piensa y le dice que quizás lo único que pueden hacer es fugarse juntas.

En el desván, Jesús sigue dándole vueltas a lo que sucedió entre Clotilde y Valentín y asegura que quiere entender porque su mujer le humilló de esa manera al hacerle creer que Julia es su hija y no la de su primo. Y aunque Begoña intenta que su marido se olvide del pasado él no puede parar de pensar en que ella ya no tiene libertad para verse con su hermano Andrés y que ahora no le podrá engañar. Tras ello, Jesús se pone violento y vuelve a coger del cuello a Begoña. Y ella muerta de miedo pide ver a Luz. Pero todo era una pesadilla.

Capítulo 64 – Viernes 24 de mayo

Por la noche, Begoña queda con Luz y le cuenta que había tenido una pesadilla en la que Jesús había descubierto sus sentimientos hacia Andrés y que la iba a matar. Ahora, está asustada porque piensa que su marido es tan violento que no sabe cual puede ser su límite y si puede llegar a ser un asesino y si pudo ser el que matara en realidad a Clotilde y no Valentín. Luz se compromete a ayudarla para dar con toda la verdad.

Tras enterarse de que un cliente muy importante podría dejarles tirados, María sorprendía al decir que ella les conocía muy bien porque era un gran amigo de su padre. Y entonces María aconseja a Damián que le llame y trate de reconducir su relación.

En la tienda, Fina le dice a Marta que claro que le compensa estar con ella pese a que no puedan tener una relación normal y visible ante todos y con bastantes obstáculos con la vuelta de Jaime. Fina le propone una cita en el campo para comer cuando Jaime aparece para decirle a su mujer que ha reservado una mesa en un asador y la De La Reina intenta esquivar la propuesta de su marido.

Por su parte, Damián aparece en el dispensario antes de que Luz se fuera del pueblo y le propone quedarse en la colonia y ser ella quien se encargue del consultorio comarcal. Y la doctora decide aceptar la propuesta y trabajar codo a codo con Jaime tratando a la gente del pueblo.

Pese a que habían hablado de esperar, Tasio no puede esperar y le suelta a Claudia que quiere que Carmen y él adopten a su bebé. Y aunque de primeras no le desagrada la idea, Claudia terina huyendo de la cantina al verse superada por toda esta situación.

Tras hablar con Luz, Begoña decide ir en busca de Elena para averiguar si su relación con Jesús empezó en la época en la que él descubrió que su esposa Clotilde y su primo Valentín podrían tener algo. Para ello, Begoña le pide a Elena que le ayude a saber hasta donde puede llegar su marido y la secretaria le da largas porque quiere seguir con su vida. Y cuando Begoña le nombra a Clotilde, Elena huye despavorida.