Las cuatro atronadoras palabras de Blanca Portillo ante el veto de 'El Hormiguero' a 'La Revuelta'

Son numerosos los rostros conocidos que están mostrando su apoyo a David Broncano y a 'La Revuelta' tras la jugarreta que les hizo este jueves, 21 de noviembre, 'El Hormiguero' de Pablo Motos. Una de las grandes actrices que se han pronunciado al respecto ha sido Blanca Portillo.

Broncano arrancó la última entrega del programa de La 1 desenmascarando las artimañas usadas por el espacio de Antena 3 para intentar hundirles. "Ha pasado una cosa que creo que nunca ha pasado en la televisión en España", comenzó diciendo el cómico, antes de desvelar a la audiencia que esa noche no habría ningún invitado en 'La Revuelta'.

Tras varias secciones, tratando de estirar el tiempo lo máximo posible, el presentador acabó sincerándose con la audiencia, y destapando la verdadera cara de Pablo Motos y su equipo. "Hoy iba a venir Jorge Martín, campeón del mundo de Moto GP", explicaba el jienense, desvelando que, por primera vez, iban a recibir a un invitado de 'El Hormiguero' antes de que acudiese al programa de Antena 3.

Sin embargo, "media hora antes de empezar el programa nos han dicho que 'El Hormiguero' se han enterado de que venía hoy aquí, y como en teoría la semana que viene iba a ir allí con ellos y no quieren que venga nadie aquí antes que allí, han movido sus hilos…". Además, Broncano explicó que el piloto de Moto GP llevaba horas encerrado en el camerino.

Broncano desenmascara a Pablo Motos y a 'El Hormiguero'

"No voy a entrar en detalles de cómo lo han hecho y tal, ellos tienen sus formas de presionar con estas cosas. Y entonces Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista hoy aquí porque… No entro en detalles", continuó relatando el presentador de 'La Revuelta'. Tras lo cual, no dudó en denunciar el modus operandi del espacio de Antena 3: "Han hecho las cosas que ellos pueden hacer para esto y entonces no hay entrevista. Nos ha dicho lo siento mucho, pero no puedo ir al programa porque si no pasarían algunas cosas".

Broncano dejaba claro que "esto es una cosa que no es la primera vez que pasa, entonces por eso hemos decidido hablar del tema", sentenció el cómico, pidiendo perdón a la audiencia por lo ocurrido, "porque nos han desmontado el programa de hoy… Alguna vez lo hemos insinuado aquí. Es una cosa que lleva pasando años, desde que estamos en 'La Resistencia'". "Ojalá ellos me respondieran a mí con chistes y no con cosas por debajo", lamentó el de Jaén.

Blanca Portillo aplaude las palabras de Broncano

Finalmente, David Broncano se veía obligado a abortar la emisión del programa mucho antes de la hora prevista. En su lugar, se emitía una sucesión de imágenes en bucle de animales durante 20 minutos. Inmediatamente el alegato del comunicador se viralizaba por las redes sociales, convirtiéndose en TT en X. Infinidad de rostros conocidos, y de personas anónimas, mostraban su apoyo a 'La Revuelta'.

Las críticas hacia 'El Hormiguero' fueron tales que incluso el programa de Antena 3 se vio obligado a emitir un comunicado asegurando que había sido "un malentendido", aunque esto solo provocó que las críticas hacia ellos aumentaran. La última en dar su opinión al respecto ha sido la actriz Blanca Portillo. A través de su perfil de X, ha aplaudido el discurso de Broncano con un escueto, pero contundente mensaje: "Pues está claro… Bravo".