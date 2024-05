Crítica a ‘Atasco’ (Prime Video): Una entretenida comedia con el mayor reparto de actores de nuestro país

Prime Video se ha convertido en una de esas plataformas de streaming que no deja de apostar por la ficción hecha en nuestro país. Aunque sea con resultados dispares, no podemos negar el empeño en traer nuevas historias, mezclando géneros y probando distintas fórmulas para dar con el proyecto perfecto. Una de sus últimas series es ‘Atasco’ que ha llegado el pasado 24 de mayo a la plataforma Amazon Prime Video, y tiene un reparto tan increíble que, si pestañeas te pierdes a varios de los mejores comediantes actuales. Y, pese a ello, la serie no acaba de darnos todo lo que podríamos esperar de ella.

Creada por Rodrigo Sopela, ‘Atasco’ tiene el reparto más completo de los últimos años. Curiosamente, lo más cercano que podemos encontrar es el de ‘Citas Barcelona’, también de Prime Video. Aquí, en ‘Atasco’, nos encontramos a Edu Soto, María León, Antonio Resines, Ana Wagener, Arturo Valls, Luisa Gavasa, Silma López, Carmen Ruiz, Toni Acosta, Roberto Álamo, Jorge Sanz, Anabel Alonso, Pedro Casablanc, Iván Massagué, José Mota. Pero también a Elena Ballesteros, Gonzalo de Castro, Álex García, Fele Martínez, Henar Álvarez, Omar Banana o Manuel Manquiña.

El quién es quién de la comedia española de las últimas décadas, que se unen en una especie de versión del ‘Another day of sun’ de ‘La La Land’, pero en clave cómica. Y lo más importante, con capítulos que no superan los veinticinco minutos de duración, lo que convierte a la serie en una serie muy entretenida. Pero el problema principal es que, al ser un reparto tan coral, y con episodios tan cortos, no somos capaces de conectar con muchas de las tramas que tienen lugar.

¿De qué va ‘Atasco’?

Un atasco nocturno a las afueras de la ciudad interrumpe los planes de miles de ciudadanos: unos ladrones no llegarán a tiempo a la joyería que pretenden atracar, los operarios de una grúa renunciarán a su escarceo amoroso, un conductor de ambulancia buscará desesperadamente un WC, un food truck no llegará a su destino… Historias cómicas, inesperadas y emotivas sobre el asfalto.

El reparto perfecto

La idea inicial es muy buena, porque permite explorar diferentes tipos de historias, haciendo a todos los personajes brillar en mayor o menor medida. Pero ese es precisamente su talón de Aquiles, ya que hay tramas que funcionan mejor que otras. Hay humor absurdo, hay drama, hay comedia surrealista… y todo enmarcado en un atasco kilométrico que no avanza. Porque esa es una de las máximas de la serie. Los coches rara vez se mueven durante los episodios. No como los personajes, que no dejan de abandonar sus coches continuamente, haciendo un contraste que consigue que el ritmo no decaiga. Al menos, no mucho.

La historia que más presente está es la que protagonizan Edu Soto, María León y Carmen Ruiz. Aunque no es la más divertida de todos, ni tampoco la más interesante, al menos da sensación de continuidad según avanzan los episodios. Pero continuamente hay una idea que sobrevuela ‘Atasco’. Es una serie que habría funcionado mucho mejor de manera diaria. Es decir, algo similar a ‘Camera Café’ o ‘Gym Tony’. Con episodios cortos de cinco o diez minutos, justo antes del prime time. Se podría haber explorado todo mucho más. Y hay tantas tramas secundarias que habrían dado para una serie bastante longeva.

Santi Rodríguez y Antonio Resines, debatiendo sobre la vida en un furgón repleto de dinero. / PRIME VIDEO

¿Una oportunidad perdida?

La apuesta de Prime Video se queda corta para ser una serie de una plataforma de streaming. Pero de alguna forma acaba funcionando, sobre todo gracias al buen hacer de todo su reparto. Ya no solo por sus interpretaciones, sino porque estamos deseando ver qué actor o actriz será la siguiente que aparezca en pantalla. Además de una metáfora muy acertada, con personajes estancados, al igual que sus vehículos, y que lo único que quieren es poder avanzar, poder mirar hacia delante en la vida… pero siempre hay algo que se lo impide.

En el apartado visual, ‘Atasco’ cumple, sobre todo para un tipo de serie como esta. No tiene grandes alardes, pero nos hace sumergirnos en el atasco al completo. Y ese es otro de los puntos a favor de la serie de Prime Video. Porque hace que nos olvidemos de estar en un atasco de coches pero, a la vez, está recordándonoslo continuamente. Una suerte de paradoja que nos convierte en cómplices de cada historia que vemos. Las hay muy absurdas (una que implica una abeja, u otra que tiene como protagonista una serpiente), pero también otras que apelan al corazón, como la que tiene a Gonzalo De Castro en un coche fúnebre.

Jose Mota es una de las estrellas de ‘Atasco’. / PRIME VIDEO

‘Atasco’ no es una serie que te vaya a cambiar la vida, ni mucho menos. Es una serie sencilla, que busca distraer durante sus seis episodios. ¿Podría plantearse otra temporada? Por supuesto, pero quizá no en un atasco, sino en otra situación similar, como la cola de un concierto, por ejemplo. El guión hay veces que flojea, pero qué más da cuando tienes a Antonio Resines o a Jorge Sanz (o incluso un recuperado Santi Rodríguez) demostrando lo que mejor saben hacer. Así que, si quieres pasar un buen rato o hacer una maratón, la mejor opción es ‘Atasco’, en Prime Video. Al menos vas a disfrutar, por fin, de un atasco.