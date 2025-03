David Cantero habla como no lo había hecho antes de su forzosa salida de Mediaset: "Ha sido duro..."

Hasta ahora, David Cantero ha querido ser discreto y no hablar demasiado sobre su salida de 'Informativos Telecinco' tras quince años. Tras hacer varios comunicados en sus redes sociales, ahora el presentador ha hablado largo y tendido sobre su adiós a Mediaset en una entrevista con Álex Fidalgo en su podcast "Lo que tú digas".

En ella, David Cantero ha confirmado lo que ya avanzó la cuenta Poco Pasa TV, anteriormente Algo Pasa TV, asegurando que todo tiene que ver con un recorte de presupuesto. "La empresa está buscando abaratar costes", sentencia el presentador.

Durante su charla con Fidalgo, David Cantero cuenta cómo empezó a sentir que era el final de su carrera en Mediaset en los últimos meses. "Yo en un momento lo sospeché y lo vi venir no hace mucho tiempo. Yo no tengo nada malo que decir de Mediaset, siempre se han portado bien conmigo desde que llegué hasta el último día. Pero es verdad que las empresas entran en un momento de desconcierto. La empresa está buscando abaratar costes y yo hubo un momento en el que dije ha llegado un momento de tú quieres que me vaya y yo casi que ya quiero irme", recalca sin pudor aunque deja claro que su salida ha sido amistosa.

"Sientes que hay alguien que te quiere quitar del medio"

"Cuando tu ya te sientes que hay alguien que está incómodo contigo y notas que algo pasa y que hay alguien que quiere quitarte del medio. Pero eso es normal hay veces que las direcciones cambian y gente a la que le gustas más y menos pero yo hasta el último momento he estado apoyado por mi equipo y por la dirección de informativos", prosigue comentando David Cantero. "De pronto ya notas que todo se ha enrarecido y charlas con la dirección y a lo mejor lo mejor es esto. ¿Qué iba a trabajar dos, tres o cuatro años más? Si íbamos a estar un poco incómodos, me voy y ya está", asevera con tono serio sin mencionar nombres.

Aunque David Cantero sí que vio un punto de inflexión en su carrera en 'Informativos Telecinco' cuando decidieron pasarle al fin de semana. "Cuando me pasaron al fin de semana fue el punto en el que empecé a notar que algo pasaba. Pensaban que yo a lo mejor iba a decir que no, que no me iba a hacer mucha gracia, pero me fui encantado. Me venía bien un cambio. Soy un soldado, un empleado, donde me mandes y requieras mi trabajo allí voy a ir", confiesa.

"Yo me fui y me encontré con un equipo extraordinario, fueron meses un poco raro porque la fórmula de presentar tres personas era una dinámica un tanto rara pero encontrarme con María fue una sorpresa. Y justo cuando estábamos saboreando que iba bien pues nada, las dinámicas de las empresas son incomprensibles. Y bueno he dejado viuda a María Casado!", añade al respecto.

David Cantero: "Ha sido duro irme en un momento en el que no pensaba irme"

Asimismo, el presentador deja claro que estaba en uno de sus mejores momentos con su reencuentro con María Casado y por eso la despedida ha sido dura. "Ha sido duro, para mí ha sido duro irme en un momento en el que no pesaba irme", sentencia.

Además, David Cantero no duda en hablar de la despedida que le dedicó María Casado en directo y cómo vivió él también el momento en el que tuvo que despedirse de Isabel Jiménez cuando le pasaron al fin de semana. "Yo sabía e intuía que algo iba a decir pero me quedé muy impactado. Lo que hizo María es muy difícil de hacer, porque estaba con un nudo en la garganta y dedicar una despedida tan sincera y tan directa no es fácil", destaca.

"A mí me pareció algo parecido con Isabel el día que nos separamos. Para nosotros fue un drama separarnos, yo intenté quitar un poco de hierro pero estábamos los dos que no podíamos hablar, Isabel se rompió y yo después me rompí mucho. Los trabajos son muy intensos y de repente te dinamitan un equipo y esos momentos te duelen mucho", recuerda.

Por último, David Cantero no se corta en cuestionar a Mediaset tras su marcha. "Mediaset conmigo ha perdido buenas parejas televisivas. Isabel Jiménez y yo hacíamos una pareja televisiva excelente que jamás deberían haber roto y ahora María y yo teníamos un momento excelente como pareja televisiva que no deberían haber roto, ellos se lo pierden. Y en eso si me da pena porque no hemos podido culminar nuestro segundo encuentro", concluye.