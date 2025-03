David Cantero habla alto y claro de su salida de Mediaset y avisa que solo él sabe las verdaderas razones

Una semana después de su salida de 'Informativos Telecinco', David Cantero ha decidido poner fin a las especulaciones sobre los motivos de este inesperado adiós. Su marcha dejó muy tocada a su compañera, María Casado, quien fue incapaz de contener las lágrimas en directo.

'Poco pasa TV', anteriormente 'Algo pasa TV', revelaba que la salida del presentador de 'Informativos Telecinco' se debía a "un motivo presupuestario". "En Mediaset están cambiando cosas y el presupuesto destinado a los informativos también lo ha hecho. Se ha reducido considerablemente", aseguraba este medio. Tal ha sido la repercusión que ha tenido esta información que el propio David Cantero se ha visto obligado a emitir un comunicado.

"Desde hace días, desde ese día, es un no parar de informaciones y especulaciones más o menos precisas en los medios, en las redes, de mensajes y comentarios entre los que me conocen más y menos, lo veo, lo escucho y lo leo con cierta distancia como si se hablara de otra persona, es curioso", comienza escribiendo el periodista en su perfil de Instagram.

David Cantero sobre su salida de Mediaset: "Solo yo sé las verdaderas razones"

No obstante, reconoce que no se puede quejar, ya que todos le están tratando "de maravilla". "Ni por asomo imaginé tanta expectación, tanto revuelo", prosigue, muy agradecido, a la par que sorprendido, por este revuelo. Tras lo cual deja claro que "solo yo sé las verdaderas razones, los detalles, y no creo que nada de eso tenga ya demasiada importancia".

Por último, David Cantero hace una reflexión: "La vida sigue, el camino es largo, se pierde siempre en el horizonte y yo avanzo por él, sereno y confiado, con la conciencia tranquila y la cabeza alta, con dignidad, como mi pequeña haru". E insiste en agradecer a todos aquellos que le han dedicado unos minutos de su tiempo: "Cada vez soy más 'perro', un perro viejo y tranquilo, y miro la vida con cierto desdén, relativizando casi todo… No hay más, estoy en calma, no hay ni reproches ni arrepentimientos. Insisto, es hermoso, muy hermoso, recibir tanto cariño y respeto, con eso me quedo de momento. Muchísimas gracias una vez más", concluye su escrito.

Por otro lado, este sábado, David Cantero ha regresado a la que ha sido su casa durante los últimos 15 años. Así, el presentador ha querido visitar a sus ex compañeros de 'Informativos Telecinco Fin de Semana' y se ha reencontrado también con su querida María Casado. Casualmente, ambos iban con el mismo look (chaqueta negra y jersey gris).