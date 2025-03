Al descubierto el auténtico motivo de la ruptura de David Cantero con Mediaset: "Difícil de aceptar"

Hace algo más de una semana que saltaba la bomba. Mediaset emitía un comunicado en el que anunciaba la salida de David Cantero de 'Informativos Telecinco' tras quince años.

Una noticia que pillaba a todos por sorpresa pues se veía al presentador feliz de volver a compartir pantalla con su amiga y compañera María Casado. Además el hecho de que esta despedida se produzca en mitad de la temporada y sin grandes alardes llamó mucho la atención.

Tras el revuelo generado, David Cantero publicó un vídeo dejando claro que su salida de Mediaset había sido amistosa y que en ningún momento es una jubilación sino que era el momento de iniciar una nueva etapa en su carrera y que seguirá trabajando.

Ante la gran cantidad de rumores que ha generado la salida del presentador de 'Informativos Telecinco' después de 15 años, Poco Pasa TV, anteriormente Algo Pasa TV, ha revelado en su cuenta de Instagram los verdaderos motivos que han acabado con Cantero fuera de Mediaset.

Antes de nada, la citada cuenta no duda en desmentir algunos de los rumores o comentarios que se han podido leer en redes sociales estas semanas. Así, dejan claro que no ha sido porque tuviera mala relación con la dirección de informativos (Francisco Moreno y Carlos Franganillo) ni con sus compañeros y también desmienten que su contrato se acabara y no se le haya renovado.

También dejan claro que si David Cantero no se despidió de la audiencia más que de forma velada con un "gracias por todo" fue porque él lo quiso así y no porque desde Mediaset se lo impidieran. "Los que le conocen bien saben que huye del conflicto, del victimismo y de las despedidas lacrimógenas. No le gusta nada llamar la atención y se despidió a 'la francesa'", recalcan.

Finalmente, la cuenta especializada en televisión adelanta que el motivo que derivó en la salida de David Cantero de Telecinco tiene que ver con la bajada de presupuesto a los informativos de la cadena. "En Mediaset están cambiando cosas y el presupuesto destinado a Informativos también lo ha hecho. Vamos, que se ha reducido considerablemente. Veremos más 'reajustes' en los próximos meses. David era uno de los más veteranos y desde el grupo se intentó una renegociación económica sorprendente y difícil de aceptar, que se ha alargado más de lo esperado", aseguran.