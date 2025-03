David Cantero aclara en un elocuente comunicado su verdadero estado tras salir de Mediaset

Hace unos días Mediaset confirmaba la inesperada salida de David Cantero como presentador de 'Informativos Telecinco Fin de Semana'. Una despedida que provocó las lágrimas de su compañera de plató, María Casado, con la que tenía una complicidad que traspasaba la pantalla.

Pese a que el periodista aseguró que su separación de Mediaset tras casi dos décadas al frente del informativo había sido "de mutuo acuerdo", muchos son los que a día de hoy se preguntan por el motivo de este adiós. "Me voy de Mediaset tranquilo, agradecido… Han sido 15 años extraordinarios. Dejo atrás infinidad de buenos recuerdos, buenos momentos y buenos amigos y compañeros que voy a echar de menos", escribía en sus redes sociales.

Pero como las preguntas sobre esta salida seguían pululando, el propio David Cantero ha querido publicar carta abierta en su perfil de Instagram en la que se ha sincerado con todos sus seguidores. "Si miro atrás siempre me veo ligado a la televisión, detrás y delante de las cámaras, hasta de niño soñaba con ellas aunque había muy pocas y con trabajar en la única tele que existía. La tele, una de mis 'cosas favoritas'…", comienza escribiendo el presentador.

"Siempre, desde muy jovencito (desde que tenía 21 años como en la primera foto), he vivido agarrado a una cámara, mirando a través de ella o directamente al objetivo… He sido muy afortunado. He podido ganarme la vida durante 43 años gracias a mi verdadera pasión…", proseguía David Cantero. El periodista acompaña su escrito con una batería de imágenes en blanco y negro de él mismo durante sus comienzos en el mundo del periodismo.

David Cantero reconoce que ahora mismo está "desempleado"

Acto seguido, David Cantero tenía unas palabras de agradecimiento hacia todos sus seguidores. "Esta es la primera vez en mi carrera que estoy 'desempleado', es una sensación extraña pero estimulante, no sé aún cómo ni dónde pero seguiré en ello… ¡Hasta que el cuerpo aguante! Gracias a todas y a todos por tantísimo cariño, apoyo, respeto y admiración, muchísimo más de lo que nadie merece… No tendré muchos de los galardones periodísticos que otros tienen, pero os aseguro que este es el mejor Premio que se puede desear. Os lo agradezco de todo corazón…", concluía, muy emocionado por las muestras de cariño recibidas estos últimos días.

El que también se ha pronunciado sobre esta despedida ha sido el que fuera su compañero de 'Informativos Telecinco' José Ribagorda, quien dejó su puesto de trabajo en septiembre del año pasado. En declaraciones a Europa Press, el periodista aseguró que "son decisiones que toma una dirección de 'Informativos'. Está en su derecho de renovar o de cambiar".

Además, Ribagorda tuvo unas cariñosas palabras hacia David Cantero: "Gente de su experiencia se debería de aprovechar y mantener, porque son muchas décadas informando". De esta forma, también lanzaba un dardo a Mediaset por haber prescindido de él. "Parece que todo el mundo tiene que ser joven y la edad influye mucho, pero la experiencia de un profesional hay que aprovecharla", afirma, recordando su etapa junto a Cantero en la pequeña pantalla: "Juntos conformamos una época de los informativos de Telecinco en la que fuimos referentes en casi todas las franjas".