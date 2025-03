Pepe Ribagorda no se corta y da la clave sobre la razón de la abrupta salida de David Cantero en Mediaset

La silenciosa salida de David Cantero de 'Informativos Telecinco', que abandonó el pasado domingo sin protagonizar una despedida oficial para los espectadores, continúa acumulando reacciones. El último en pronunciarse sobre la marcha del periodista ha sido Pepe Ribagorda, quién también concluyó su etapa en Mediaset el año pasado.

"Sabéis que soy muy discreto, me he ido sin hacer ruido, casi en silencio…", aseguró David Cantero en un comunicado posterior a que el grupo de Fuencarral comunicase su despedida. Y es que, fue la propia María Casado quién, emocionada, tuvo que despedir oficialmente a su compañero este fin de semana dedicándole unas palabras de afecto desde la mesa que solían compartir, y llevando su corbata.

Pepe Ribagorda sobre la marcha de David Cantero de Mediaset: "La experiencia se debería aprovechar"

En un reciente encuentro con los medios, Pepe Ribagorda se sinceró sobre la inesperada marcha del que fue su compañero. "Son decisiones que toma una dirección de informativos, está en su derecho de renovar o de cambiar y bueno... No tengo mucho más que decir", comenzó explicando ante los micrófonos de Europa Press. Cabe destacar que el periodista también puso fin a su etapa en Mediaset en septiembre de 2024.

"Gente de su experiencia yo creo que se debería de aprovechar y mantener porque son muchas décadas informando, como fue mi caso también, muchas décadas dedicado a la información y es una experiencia", sentenció el comunicador. A su vez, puso en valor la trayectoria de Cantero y sus años dedicados a la información, refiriéndose a la vez a su salida de 'Informativos Telecinco'.

Fue ahí cuando lanzó un dardo a los recientes cambios generacionales en televisión. "Parece que todo el mundo tiene que ser joven y la edad influye mucho, pero creo que la experiencia de un profesional hay que aprovecharla", sentenció Pepe Ribagorda, que se pronunciaría entonces también sobre su relación con David Cantero.

"Fuimos referentes en casi todas las franjas"

"He trabajado con él, no directamente, pero sí en los mismos informativos y juntos conformamos una época de los informativos de Telecinco en la que fuimos referentes en casi todas las franjas", aclaró el periodista, insistiendo en la importancia de cuidar y mantener al perfiles como el del presentador, que según ha adelantado, lejos de jubilarse, busca entrar en una nueva etapa profesional.

"Y bueno, la verdad es que tengo una buena consideración hacia él. Son consideraciones que toma la empresa, que está en su derecho y hay que respetarlas. No he podido hablar con él", terminó revelando Pepe Ribagorda, sin pronunciarse más allá sobre el nuevo cambio en 'Informativos Telecinco', que deja a María Casado en búsqueda de un nuevo compañero para los fines de semana.