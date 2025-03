David Cantero, impactado con la despedida de María Casado en 'Informativos Telecinco' por su salida: "Valiente"

María Casado ha emocionado a todos al finalizar 'Informativos Telecinco' este mediodía. La presentadora ha despedido el telediario de una forma poco habitual, con un sentido homenaje a David Cantero tras su sorprendente y silenciosa salida de Mediaset después de 15 años ligado a la compañía.

"Hoy tenía esa necesidad de sentirlo cerquita", ha admitido. Por eso, llevaba una corbata suya. "Ha sido un día difícil para mí, solo quiero decirle a David que le quiero mucho, que le echo mucho de menos al igual que todo el equipo y seguramente como ustedes en casa. Pero nada, David, que disfrutes de la vida como tú sabes, aquí tienes unos amigos. A ti te voy a ver en los bares, que lo sepas. Y a ustedes también les digo que no me dejen solita, ustedes no", ha manifestado María al borde del llanto. Y es que, a partir de ahora, con el adiós repentino y para siempre de Cantero, la malagueña estará al frente del informativo en solitario.

📹María Casado se emociona al despedirse de David Cantero en 'Informativos Telecinco' pic.twitter.com/4xLqV2519Y — Tweets de tele (@teletuits) March 8, 2025

Ante este conmovedor gesto de María Casado, David Cantero no ha tardado en responder via Instagram. Ya saben que ambos tenían una complicidad como pocos en televisión. "Me ha partido el corazón esta preciosa y súper emotiva despedida que me ha dedicado María, en nombre de todo el equipo de Informativos Telecinco Fin de Semana. Me ha impactado muchísimo, a mi y mi familia… No puede ser más elegante, amorosa, emocionante, valiente y sincera…", ha reaccionado el periodista muy emocionado.

"¡Es la mejor despedida que se pueda desear! Gracias infinitas de todo corazón, me habéis emocionado muchísimo, especialmente tú, María, que has tenido que pasar un momento muy, muy complicado en directo delante de la cámara, ¡¡eres única!!", prosigue David Cantero.

"Te quiero muchísimo, os quiero mucho compañeras y compañeros, os voy a echar infinito de menos… ¡GRACIAS POR TANTO CARIÑO!", culmina el post.