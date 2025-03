David Cantero hace este anuncio de su futuro proyecto profesional tras su súbito adiós a Mediaset

Como ya confirmó Mediaset tras varios días de rumores, este fin de semana no ha habido ni rastro de David Cantero en 'Informativos Telecinco', ni lo habrá. Por ahora, María Casado se encargará de conducir en solitario esta edición, y el mítico presentador ya ha aclarado que está más que abierto a comenzar una nueva etapa profesional, lejos de jubilarse. Es por eso que en sus últimas declaraciones ha dado una pista sobre cuál podría ser su próximo paso.

Este sábado 8 de marzo, María Casado aparecía sola ante los espectadores en el informativo de mediodía, visiblemente emocionada por la ausencia de su compañero y con una corbata de él. "No está hoy conmigo, es de David pero yo hoy tenía esa necesidad de sentirlo cerquita y por eso me la he puesto", confesó la presentadora entre lágrimas antes de despedirse de su buen amigo.

David Cantero sobre su nuevo paso tras cortar lazos con Mediaset: "Es un poco como cuando te cambias de casa"

"Hoy ha sido un día difícil para mí, solo quiero decirle que le quiero mucho, que le echo mucho de menos igual que todo el equipo y seguramente como ustedes en casa", aseguró la periodista, dedicándole la despedida oficial que él no protagonizó durante su último domingo. Y aunque no dedicó unas palabras a la audiencia en el espacio que ha sido su casa durante 15 años, David Cantero emitió un comunicado en el que aseguró marcharse "tranquilo y feliz" como parte de "un acuerdo mutuo".

Más recientemente, en una entrevista para la Escuela de Reporteros de Andalucía y Extremadura, el presentador ha reflexionado sobre sus 40 años de trayectoria. "En Televisión Española firmé por cuatro trabajos diferentes: reportero gráfico, montador, realizador y presentador", comenzó explicando el periodista. "Nuestro mayor enemigo son los desinformadores, los que difunden bulos", señaló antes de pronunciarse sobre su salida de 'Informativos Telecinco'.

"Es un poco como cuando te cambias de casa, te mudas de una casa a otra y sientes ese apego con tu hogar. Es inevitable y Mediaset es mi hogar", aseguró en la conferencia grabada desde su casa. "Mediaset ha sido mi hogar durante los últimos 15 años y ¿me voy a cambiar de casa? No lo sé, estoy buscando piso", adelantó David Cantero, dejando claro que se mantiene abierto a cualquier nueva aventura profesional.

🗣️"Mediaset ha sido mi casa, ¿me voy a mudar? Pues no lo sé estoy buscando piso"



🗞️David Cantero, @canterorepor es el periodista más buscado por todos los medios tras su sorprendente salida de @informativost5 y los alumnos de @EsReportero han sido los primeros en hablar con él pic.twitter.com/jtmXbNfPbs — Sergio Espina Cortés (@Sergioespina_) March 8, 2025

Sobre María Casado y su despedida: "Me ha partido el corazón"

Y a través de redes sociales, el comunicador no ha tardado en responder al gesto de su querida compañera. "Me ha partido el corazón está preciosa y súper emotiva despedida que me ha dedicado María, en nombre de todo el equipo de Informativos Telecinco Fin de Semana, me ha impactado muchísimo, a mi y mi familia", reveló Cantero. "No puede ser más elegante, amorosa, emocionante, valiente y sincera… ¡Es la mejor despedida que se pueda desear!", añadió el periodista en Instagram.

"Gracias infinitas de todo corazón, me habéis emocionado muchísimo, especialmente tú, María, que has tenido que pasar un momento muy muy complicado en directo delante de la cámara, ¡¡eres única!! Te quiero muchísimo, os quiero mucho compañeras y compañeros, os voy a echar infinito de menos… ¡Gracias por tanto cariño!", terminó sentenciando David Cantero en uno de sus últimos posts.