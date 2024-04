‘La Promesa’ anuncia la triste marcha de esta actriz de su reparto principal para siempre

Jimena termina su paso por ‘La Promesa‘ de manera definitiva para quienes anden dudosos con su futuro en la serie de TVE. Tras arrojarse al vacío desde lo alto de la balaustrada, parece que se ha obrado un milagro, aún está viva y tiene pulso, pero las lesiones internas, que aún no están definidas, son muy graves, con alto riesgo de hemorragias internas que acaben con la posibilidad de que sobreviva.

Y así será. Al final del capítulo de este lunes, Jimena ha protagonizado un inquietante resuello cuando se encontraba a solas con su madre. La duquesa de los Infantes se ha vuelto completamente loca al temer que sean sus últimos estertores antes de su trágico desenlace. ¿Habrá fallecido finalmente? La respuesta es que sí y lo veremos en el próximo episodio.

Paula Losada, la actriz que ha interpretado el personaje, ha publicado un post en su cuenta oficial de Instagram en el que se despide de los seguidores de ‘La Promesa’, agradeciendo el cariño inmenso que ha recibido de todo el público, lo que le ha supuesto profesionalmente este proyecto y ensalzando al equipazo que hace posible ‘La Promesa’.

«Pues aquí acaba este viaje lleno de locura, amor y pasión. Me despido de Jimena con alegría, agradecida de haber formado parte de esta familia que me tenía entre época y actualidad todos los días. Aprovecho y doy las gracias por todos vuestros mensajes, por haber disfrutado tanto de este personaje, que aún siendo de los más odiados, ha llegado a sentir vuestro cariño bien cerca. Jimena se despide de la mejor forma que ha podido, luchando por su amor, el que nunca tuvo y tanto forzó. Se va contenta, tranquila, y yo, la abrazo fuerte, la recordaré siempre. Me has dado experiencia, disciplina, carácter, alegría y mucha fuerza. Toca decirte adiós para que sigas en la memoria de un enero de 2023, cuando nacías en pantalla. Te seguiré recordando como mi villana favorita. Este camino que empezó con @leirayserrano y @josepcisterrubio ha llegado a su fin. No habría sido lo mismo sin todos mis compañeros, amigos, familia y por supuesto vosotros @garaytalentoficial. Gracias a todos y cada uno de vosotros. Espectadores, periodistas, gracias por aportar vuestro granito de arena. Nos vemos pronto» comparte. De este modo, se refrenda la hipótesis del fin de Jimena de los Infantes en la serie.

Aun así, las elucubraciones no han dejado de sucederse respecto a su futuro, provocando una gran división entre los espectadores. Y mientras una parte de la audiencia apunta a su muerte segura, otra fantasea con la idea de una futura recuperación aunque sea con secuelas. Pues bien, para zanjar cualquier duda, el equipo de ‘La Promesa’ ha reconfirmado igualmente la despedida de Jimena de la ficción para siempre, adjuntando una entrevista de la intérprete para la plataforma RTVE Play.

«Para mi Jimena es sinónimo de lucha porque, aunque lo ha tenido muy difícil a lo largo de su recorrido, no se ha rendido y es algo que Paula no lo tendría. Ella hubiera decidido dar por vencido el amor de Manuel y hubiera abandonado. Y, para mi, Jimena es lo que me gustaría aspirar sin las maldades que ella llega a hacer, pero sí por la consistencia y por no darse por vencida aunque te digan que no», declara Paula Losada como balance a todos estos meses en ‘La Promesa’.

Por otro lado, hay que recordar que el propio creador de la serie de TVE, Josep Cister, ya arrojó luz también y disipó todas las incógnitas con su publicación horas después de la emisión del trágico episodio del viernes. Un post de despedida hacia la actriz catalana que venía a constatar que, tras ese acto autolítico, se despide el personaje para siempre. Sin duda, una gran pérdida para ‘La Promesa’, pues formaba parte de su reparto principal.

«Hay gente con la que te toca la lotería. Con Paula Losada nos tocó El Gordo. Talentosa, trabajadora, gran compañera y mejor persona. Jimena De Los Infantes no era un personaje fácil, pero ella lo entendió. La recuerdo en los primeros ensayos nerviosa y perdida sin saber muy bien si lo que hacía estaba o no estaba bien. Poco tardamos en encontrar a Jimena y cuando lo hicimos Paula no hizo más que volar y volar hasta llegar a hacer cosas espectaculares. Paula, te quiero mucho y espero volver a currar contigo muy pronto. Gracias por todo», dejó escrito el ideólogo de ‘La Promesa’.