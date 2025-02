La vida actual de Luisa Martín, La Juani en 'Médico de familia': De su nuevo trabajo a su labor humanitaria

Reducir a Luisa Martín solo a su papel en la mítica serie de 'Médico de familia' no sería hacer justicia a una de las mejores intérpretes de nuestro país. Sí que es cierto que su personaje de La Juani ha sido el más famoso de su ya extensa carrera. La convirtió en famosa de la noche a la mañana, y el público convirtió a la asistenta doméstica de la familia Martín en uno de los personajes más queridos de la serie. ¿Cómo olvidar su romance con Poli, al que daba vida Antonio Molero? ¿O su salero andaluz para echar la bronca a los más benjamines de la familia? De hecho, hace poco Aarón Guerrero afirmó que los platos que comían en la serie, los había cocinado muchas veces la propia Luisa Martín.

La serie de Telecinco marcó a toda una generación en España. Una producción que tuvo nueve temporadas entre 1995 y 1999, con unas audiencias impensables hoy en día. De hecho, es la ficción de televisión con la audiencia media más alta de nuestra historia. Durante 119 episodios, protagonizados por Emilio Aragón, vimos a actores como Lydia Bosch, Ana Duato o Gemma Cuervo. Incluso la mismísima Britney Spears tuvo un cameo espectacular. Nadie se perdía ni un solo episodio, y todos queríamos que La Juani fuera nuestra amiga.

'Médico de familia', una de las series más míticas de nuestra televisión.

Pero lo cierto es que el debut en la televisión de Luisa Martín llegó muchos años antes. Concretamente, en 'La guardería', el programa infantil de Teresa Rabal que estuvo durante tres temporadas en Antena 3, desde 1990 a 1993. Y también en el mítico 'Un, dos, tres... ¡responda otra vez', en su edición de mediados de los 90. Hasta que llegó su gran oportunidad con la serie de Emilio Aragón. Y es una época que recuerda con mucha emoción siempre que tiene ocasión.

"Daniel Écija y Emilio Aragón reunieron a un grupo de gente con mucha ilusión y muchas ganas. Remábamos todos a favor. Los actores nos llamábamos por las noches e intercambiábamos impresiones. Había muchísima improvisación y el equipo era permeable a las sugerencias. Como todos dábamos ideas, la serie al final hablaba de muchas cosas. Por ejemplo, fue la primera donde se vio el cartel de una ONG. Lo puse yo porque era miembro de Médicos Sin Fronteras", contó en una entrevista para AISGE. Su personaje de La Juani fue tan popular que incluso apareció en otras series de la cadena como 'Más que amigos' o 'Periodistas'.

Tras el final de la serie, Luisa no dejó de trabajar, siempre muy unida al medio televisivo. Es verdad que en cine también la hemos podido ver, e incluso fue nominada al Goya por su interpretación en la película 'Terca vida'. Pero su medio seguía siendo la televisión. No solo participó en la serie de Lolita 'La sopa boba' o en 'Hospital Central' sino que protagonizó 'Desaparecida' en TVE, ganando el premio de la Unión de Actores por segunda vez (tras su victoria con 'Médico de familia'). Y es que no ha parado de trabajar ni un solo momento, tanto en teatro como en series, saltando de ficciones como 'Gran Reserva', 'Bajo sospecha' o 'Servir y Proteger'. En la serie de TVE, interpretó a la policía Claudia Miralles Rodríguez, apareciendo en más de 1200 episodios.

Luisa Martín en la serie de TVE 'Servir y proteger'.

Actualmente, la actriz se encuentra inmersa en la gira de 'Malditos tacones', una obra de teatro basada en el texto de Ignacio Amestoy. Estrenada en el Teatro Bellas Artes en octubre de 2024, ahora recorre ciudades como Valencia, Alicante o Huelva. "'Malditos tacones' nos enfrenta al poder, al éxito, a la propia identidad, a desterrar para siempre un tipo de estructura social y familiar que castra y obliga", explica la actriz sobre su última obra teatral. Pero no todo es interpretación en su carrera, porque desde 1986 colabora con la ONG Médicos Sin Fronteras. Y, gracias a ella, ha viajado a Ecuador, Kenia o Kosovo.