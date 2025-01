Pedro Alonso se planta ante las preguntas de David Broncano y le descoloca en su despedida de 'La Revuelta'

David Broncano recibió a Pedro Alonso este miércoles en 'La Revuelta' para vivir una noche pasada por risas, anécdotas, confesiones y algún que otro malentendido. La buena sintonía entre el presentador y el actor tocó fin cuando el de Jaén puso sobre la mesa las preguntas clásicas del programa, que chocaron de lleno con los valores que defiende el protagonista de 'La casa de papel'.

Tras aclarar que, durante su única visita hace cinco años, no tuvo que contestar a las famosas preguntas, el de Vigo se mostró dubitativo de si debía contestarlas o no. "Yo estoy vivo profesionalmente porque mi madre me ayudó en algún momento", comenzó explicando para contestar a la pregunta del dinero antes de detenerse en seco y poner el foco en el problema de estas cuestiones.

Pedro Alonso detiene las preguntas clásicas de 'La Revuelta' y denuncia el negativo mensaje tras estas

"Ahora de repente me va bien y vengo aquí y digo que he facturado tanto en los últimos años... y de pronto, yo que estoy hablando de la no compulsión, de los números y tal... Llego aquí y el mensaje que digo es contraproducente", sentenció Pedro Alonso dejando algo descolocado al conductor de 'La Revuelta', que no tenía claro hacia dónde iba a avanzar el último tramo de la emisión dado el cambio de actitud del actor.

Tantos rodeos para confirmar que está forrao y que pone velas e incienso para follar. #LaRevuelta pic.twitter.com/uQk12zGO6U — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 8, 2025

"¿Todo es la cantidad de polvos que echas? El sexo tántrico habla de otra cosa", preguntó algo molesto el invitado, que anteriormente había discutido con Broncano el beneficio de este tipo de prácticas sexuales. "Claro igual has echado un polvo de 30 días", señaló de fondo Grison, desatando las risas entre el público. Pero el intérprete no pensaba abandonar el tono serio de su acusación.

Sin ceder ante las cuestiones, Pedro Alonso se plantó. "Tengo que ser congruente con lo que estoy contando", insistió el de Vigo mientras David Broncano trataba de justificarse. "Yo a esta pregunta no le otorgo ninguna cosa trascendental, es un juego", explicó el presentador. "Pero la gente sí", matizó por debajo el invitado. "Cuando hago las preguntas del dinero y el sexo puede parecer que se le da un valor... pero es un juego", aclaró el de Jaén.

"Tú me preguntas y yo respondo lo que me apetece"

"Sí pero ese juego tiene un mensaje", insistió el director de 'En la nave del encanto', que optó por no responder a las preguntas de 'La Revuelta' como a Broncano le hubiese gustado. "Y qué hago Pedro? Son ocho años ya. Tú haces objeción de conciencia a las preguntas clásicas, se puede hacer", espetó el comunicador entre risas, provocando una contundente reacción en su invitado.

"No no, tú me preguntas y yo te respondo lo que me apetece", sentenció entre aplausos Pedro Alonso para finalmente apiadarse del humorista y ceder con unas breves palabras a la pregunta del sexo, negando de lleno que se estuviese acogiendo a la "objeción de conciencia" que había señalado el humorista. "Te diré que un día sí y otro día también", desveló únicamente el interprete.