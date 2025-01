David Broncano comunica su inflexible decisión para presentar las Campanadas del próximo año en TVE

Este martes, 7 de enero, 'La Revuelta' ha regresado tras el parón navideño. Como cabía esperar, David Broncano ha estado acompañado de Lalachus, para comentar con ella todos los entresijos de las Campanadas de TVE y para celebrar su éxito de audiencia. Además, contó con la presencia de Belén Esteban quien dio auténticos momentazos.

Un cóctel perfecto que hizo que 'La Revuelta' arrasara con un excelente 17,4% de share frente al 13,2% de 'El Hormiguero'. Muchos estaban deseando escuchar a Lalachus tras la polémica generada por la denuncia de 'Hazte Oír' y 'Abogados Cristianos' a raíz de mostrar la estampita con la vaquilla del 'Grand Prix' como si fuese el Sagrado Corazón de Jesús. Sin embargo, ella no hizo mención alguna al tema.

Lo que sí quiso es agradecer todo el cariño recibido en estos últimos días. "Me gustaría agradecer a toda la gente que nos vio, a la peña que me ha escrito cosas preciosas, chulísimas y que son muchísimas más que las feas que me han escrito, pero me da igual. Somos los mejores. Lo volvería a hacer solo contigo", reconoció la cómica. Aunque su compañero no está muy por la labor de volver a repetir como presentador de las Campanadas.

Por si había alguna duda, nadie le va a quitar la ilusión a @lalachus2 #LaRevuelta pic.twitter.com/t9nCFM5M5M — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 7, 2025

La advertencia de Broncano sobre su futuro en las Campanadas

A pesar del éxito y de lo bien que se lo pasó en la retrasmisión, David Broncano aseguró que no volvería a repetir la experiencia. "No lo voy a hacer nunca más", sentenció el presentador de 'La Revuelta'. "Llegamos, lo petamos y nos vamos", bromeó Lalachus. Aunque su compañero se mostró muy orgulloso del trabajo realizado: "Nos saludó Antena 3, que no se había hecho nunca…". Tras lo cual, aprovechó para pedir disculpas a Cristina Pedroche y a Alberto Chicote por haberles llamado a gritos.

Además, Broncano reconoció que "yo no quería hacerlo, y luego me hizo gracia". Su compañera puso en valor lo implicado que había estado el presentador durante toda la retrasmisión, aunque "no daba ni un céntimo por ti", admitió. Por último, también recordaron algunas anécdotas de la noche, como cuando David se subió al mítico cartel de Tío Pepe o cuando Lalachus salió en rulos en el Telediario.