RTVE confirma qué pasará con el futuro inmediato de 'Aquí la Tierra' tras más de una semana de retiro en la parrilla de La 1

Los espectadores de 'Aquí la Tierra' se han quedado huérfanos en los últimos días con la supresión del programa en su totalidad debido al Mundial FIFA 2026. La 1 de RTVE canceló todas las emisiones la semana pasada y también levantó la de este lunes 22 de junio.

En algunos casos, como sucedió ayer, por coincidir de lleno con los partidos. En otros, porque la cadena ha optado estratégicamente por alargar los espacios previos o posteriores a los encuentros deportivos al entender que podrían anotar mejores audiencias que el programa divulgativo.

Sin embargo, a partir de este mismo martes, las cosas cambian y todo vuelve a su ser. 'Aquí la Tierra' regresará a la programación en su franja habitual. En lo que resta de semana los choques se producirán a las 22:00 horas, en pleno prime time, o directamente de madrugada.

Por tanto, no hay nada que impida la emisión del programa conducido por Jacob Petrus. Así, tal y como ha avanzado la propia TVE en su guía oficial, el formato se reanudará desde este 23 de junio, ofreciéndose sin interrupciones durante el resto de la semana y en su horario de 20:25 a 20:55 h.

La vuelta de 'Aquí la Tierra' a la parrilla de La 1 se producirá apenas una semana antes del cambio de etapa. Y es que la internalización de la producción del magacín a la que se comprometió el presidente de RTVE, José Pablo López, se sustanciará a partir del próximo 1 de julio.

Una internalización que ha supuesto un terremoto en el equipo, con salidas de numerosos reporteros y de parte del elenco de presentadores. Dentro de la purga, destacamos el cese de Quico Taronjí, el conductor de las ediciones de fin de semana, y de Isabel Moreno, la meteoróloga de cabecera.

Ambos serán relevados por un rostro de la casa, muy reconocido por los telespectadores de TVE, como Marc Santandreu, figura importante en el departamento de Meteorología de la corporación pública. Por su parte, Jacob Petrus mantendrá su puesto al ser personal interno del ente.