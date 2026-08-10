Jacob Petrus, meteorólogo de 'Aquí la Tierra' en RTVE, lanza este aviso para el día del eclipse total de sol en España

Este próximo miércoles 12 de agosto, España vivirá un acontecimiento histórico. Después de más de 100 años, seremos testigos de un eclipse total de sol. Para verlo con la mayor seguridad posible, Jacob Petrus, director y presentador de 'Aquí la Tierra' en TVE, ha dado una serie de recomendaciones.

A eso de las 20:30 horas del 12 de agosto (hora peninsular), un eclipse solar oscurecerá por completo el cielo en una franja que cruzará la Península Ibérica, empezando por Galicia y terminando por las Islas Baleares. En el programa 'Teleplanistas', Jacob Petrus ha advertido que la seguridad es una prioridad absoluta. Por ello, deja claro que la única opción para ver el eclipse sin peligro es hacerlo con protección ocular, para evitar daños en la retina.

"Si queréis mirar directamente al sol únicamente hay una opción: unas gafas oficiales", asegura. El geógrafo y divulgador científico pide no recurrir a métodos caseros: "No se te ocurra con las gafas estas de soldador, la gente utiliza radiografías, nada de nada". Ni siquiera con las gafas de sol convencionales. Tampoco es seguro verlo a través del móvil, ya que "se te puede quemar la cámara del móvil. Hay aplicaciones que os ayudarán a grabar correctamente", explica el presentador en el espacio de RTVE Play.

Esta posibilidad descolocó a Javier de Hoyos, conductor del programa, pero Jacob Petrus lo dejó claro: "La puedes estropear. Teniendo en cuenta que empieza como a las 19.30, cuando la luna empieza a morder el disco solar hasta que pasa por delante, lo oculta y se marcha del todo, estás hablando de mucho rato. Si quieres poner un trípode y grabarlo, puedes estropearte la cámara".

Jacob Petrus conducirá un especial de 'Aquí la Tierra' sobre el eclipse

Una alternativa que propone él es seguir la proyección a través de las hojas de los árboles: "A través de las ramas de un árbol se ve reflejado en el suelo y es súper chulo, porque se repite la forma del eclipse múltiples veces". En cualquier caso, el método más seguro es verlo por televisión. Por ello, 'Aquí la Tierra' prepara un programa especial.

Según contó Jacob Petrus en 'Teleplanistas', "desde 'Aquí la Tierra' lo que vamos a hacer es ofrecer la señal en directo de diferentes puntos de España para ver cómo se está viendo el eclipse". Cabe la posibilidad de que en alguno de esos puntos esté nublado, lo que, en su opinión, sería un "poco bajona". Aunque deja claro que "aunque haya nubes el efecto se notará, pero lo más chulo sería poder ver cómo se oculta el disco solar por la luna". Un consejo "muy práctico" que dio Jacob Petrus es que, días antes del eclipse veamos "por dónde se pone el sol".

Javi de Hoyos recordó que este acontecimiento histórico ha hecho que gente de muchos países vengan al nuestro a verlo, ya que solo se podrá ver en España, por lo que los hoteles están llenos desde hace meses. Se estima que podrían venir millones de personas de todo el mundo, ya que "el turismo astronómico mueve muchísima gente. Hay muchos hoteles que están reservados desde hace más de un año".

El especial de 'Aquí la Tierra' se emitirá en La 1 y el Canal 24 Horas entre las 18:30 y las 21:00 horas. Jacob Petrus conducirá el programa desde el plató, mientras que Marc Santandreu se desplazará hasta el Observatorio Astronómico de Yebes en Guadalajara, uno de los principales puntos de observación del eclipse, desde donde entrevistará a científicos y especialistas en la materia. Contará con conexiones en directo desde distintos puntos de España. Además, incluirá información meteorológica en tiempo real, seguimiento del tráfico junto a la DGT, recreación en tres dimensiones y recomendaciones para disfrutar de este fenómeno histórico con total seguridad.