Telecinco vive cuatro noches de récord en audiencia, con 'Supervivientes' y 'Bailando con las Estrellas' como grandes bastiones

Telecinco prolonga su crisis de audiencia en octubre, pues en este momento el acumulado mensual se sitúa en el 9,4%, lo que supondría el peor dato histórico en este décimo mes del año si no hay cambios en las tres próximas semanas. Y esta situación se produce a pesar de que cuenta con los formatos más competitivos en prime time: 'Supervivientes All Stars' y 'Bailando con las Estrellas'.

El gran escollo de Telecinco es el daytime indudablemente. En primer lugar, asistimos a una franja matinal en la que ya no posee el dominio de antaño, ahora en manos de La 1. Y en segundo término, afronta una sobremesa, una tarde y un access en datos muy preocupantes en mayor o menor medida. Son los puntos débiles del canal de Mediaset sin visos de revertirse a corto o medio plazo.

Sin embargo, en prime time, el prime time de ahora que nos lleva más allá de las 23:00 horas, Telecinco maneja las ofertas más competitivas de la TV, que sobresalen muy en especial por el estado en el que se encuentra el resto de la programación. Hablamos de 'Supervivientes All Stars', que ha ido cogiendo músculo en las últimas entregas; y de 'Bailando con las Estrellas', otra de las grandes apuestas del canal para este otoño.

Son los dos grandes bastiones de Telecinco en este momento, cada uno con una fortaleza distinta. Sin duda, la punta de lanza la representa el reality de supervivencia, que esta semana que acabamos de despedir ha otorgado tres récords de edición en sus diferentes emisiones. El martes, la versión de 'Tierra de Nadie' firmó máximo en cuota y espectadores con un 19% y 1,1 millones. Por primera vez, 'SV All Stars 2025' superaba el umbral del millón de seguidores.

La gala principal de 'Supervivientes All Stars' también obtuvo récord en jueves (día tradicional de realities) con un 18,2% e igualmente por encima del millón de fieles en su promedio. Y, por último, este domingo, 'Conexión Honduras' también registró su cifra más elevada en espectadores, volviendo a superar la barrera del millón y rozando el 14% de share.

A estos tres récords que el concurso aventurero ha otorgado a Telecinco en cuota o miles hay que añadir el resultado de la quinta gala de 'Bailando con las Estrellas'. El talent show anotó un 14%, la segunda mejor cuota de la temporada por detrás del estreno (14,5%), y rebasó por primera vez el millón de televidentes. Otro récord en la semana. El cuarto.

No obstante, en este caso hay que puntualizar que hubo un troceo en la emisión por el partido entre España y Georgia que se emitió en La 1 de TVE. El programa de baile contó con un express de aproximadamente media hora que compitió frontalmente con el fútbol y que se quedó en un 8,3% y 943.000 seguidores. Esta división permitió que el tramo principal de 'Bailando con las Estrellas' alcanzara una mejor marca en share.

Por supuesto, en los cuatro casos abordados Telecinco fue líder indiscutible sobre sus competidores, con distancias muy destacadas. En conclusión, se da la paradoja de que la cadena en crisis posee algunos de los productos más competitivos de la televisión en la noche. Sin embargo, su maltrecha parrilla regular contrarresta esos buenos datos, y de ahí que la cadena de Fuencarral no logre salir de sus mínimos de audiencia.