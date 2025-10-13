Acusaciones de "tongazo" a 'Supervivientes All Stars' por quién ha sido el expulsado: "Qué injusticia"

Noche de infarto la que han vivido los espectadores de 'Supervivientes All Stars' durante la gala dominical. El reality ha programado una expulsión sorpresa que le han dado a conocer en pleno directo a los concursantes reunidos en La Palapa. En ese mismo escenario, Sandra Barneda ha hecho pública la decisión de la audiencia.

Una determinación que, además de sorprender al propio expulsado, ha movilizado a los espectadores. Cabe recordar que la gala ha comenzado con cuatro concursantes expuestos tras las últimas nominaciones: Tony Spina, Rubén Torres, Noel Bayarri y Carlos Alba. También al comienzo del debate, el reality de supervivencia ha dado a conocer el estado de los porcentajes: 45,2%; 23,2%; 18,6% y 13%.

Unas cifras que se han movido y mucho y es que Sandra Barneda ha advertido de un sorpasso cuando apenas Carlos Alba y Noel Bayarri peleaban por su permanencia en el concurso. "Hay una avalancha de votos, por favor, seguid votando", ha notificado la presentadora antes de cerrar el televoto y comunicar la salvación del cocinero y la consiguiente expulsión del "viceverso".

La marcha de Noel Bayarri ha sorprendido a propios y extraños. "Ya no queda mucho y quería seguir hasta el final, pero por otro realmente estoy orgulloso del concurso que he hecho. Tengo esa sensación agridulce. El público lo ha querido, es soberano y lo respeto", ha compartido el propio expulsado con el rostro desencajado como síntoma de la sorpresa al verse como expulsado con un 46,3% de los votos frente al 53,7% del apoyo reunido por Carlos Alba.

Una sensación que muchos espectadores comparten en redes sociales. Cabe destacar que en la encuesta impulsada por El Televisero, el joven era el más apoyado y, por ende, el primer salvado al reunir un 32% de los votos totales (45.866).

"Vergonzoso": la audiencia enfurece ante la "expulsión forzada" de Noel Bayarri

De hecho, en alusión a dicha encuesta, algunos usuarios se preguntan: "Si Noel era el que más votos tenía para salvarse, ¿cómo es posible que sea el expulsado?". En el mismo tuit, la usuaria ha tildado de "tongo" y de "vergonzosa" la expulsión del joven: "'Supervivientes', estáis siendo súper descarados con tanto favoritismo y tongo. Vergonzoso".

En la misma línea, otros han apuntado: "Sinceramente El Televisero acierta el 99% de los expulsados. Si llega a estar igualado se podría comprar, pero que Noel fuera el que más votos tuviera en positivo y ahora le echéis me parece vergonzoso".

No ha sido la única seguidora del espacio que ha hecho uso de sus redes sociales para denunciar lo sucedido con Noel. "Vaya canteó el tongo", "menudo tongo no se lo cree nadie" o "el tongazo máximo que se están marcando este año es de estudio", son ejemplo de algunas de las críticas más sonadas que han inundado las redes.

Así pues, otro de los espectadores ha recalado en la interrupción del televoto por parte de la organización. Si en otras expulsiones el programa no reanudaba las votaciones, en esta ocasión sí lo han hecho, lo que ha provocado el sorpasso y, por ende, la marcha de Noel. "Si hubieran cerrado las votaciones como se hace siempre desde el principio, Noel habría estado salvado", ha denunciado una seguidora del espacio.

