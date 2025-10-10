La sorprendente lista de nominados en 'Supervivientes All Stars' para una expulsión que se adelanta de fecha

La sexta gala de 'Supervivientes All Stars' ha arrancando con el anuncio de la próxima expulsión que, en vez de tener lugar el próximo jueves, se vivirá el domingo durante el debate comandado por Sandra Barneda. Así pues, la gala presentada por Jorge Javier ha echado el cierre dando a conocer el nombre de los nominados que se expondrán a dicha marcha fechada en tan solo tres días.

"A partir de ahora el juego cambia en 'Supervivientes All Stars'. El domingo en 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda, expulsión sorpresa. Así, sin que se lo esperen. No saben lo importante que es no salir nominado esta noche", ha comunicado el presentador titular del reality. A pesar de desconocer dicho anuncio, los concursantes sí han podido conocer la identidad de los nominados al participar activamente en tan sustancial reparto de puntos.

Antes de proceder con las nominaciones en La Palapa, el reality de supervivencia ha organizado dos juegos que han puesto contra las cuerdas a los concursantes que luchaban por el collar de líder. Finalmente, Miri Pérez Cabrero ha conseguido hacerse con dicho privilegio que incluye, además de la inmunidad, la nominación directa. En esta ocasión, la salvada de la noche ha decidido sacar a la palestra a Tony Spina.

El resto de concursantes han podido nominar por separado. Lo han hecho en el área habilitada para ello, donde cada náufrago ha enviado el punto del que disponía a un compañero. Además, cada superviviente debía esgrimir los motivos que le han llevado a tomar dicha decisión. Los más votados, en esta ocasión, han sido, Noel Bayarri, Rubén Torres y Carlos Alba.

También durante la gala, el reality ha apostado el 'Beso de la traición'. Una mecánica que permite nominar al expulsado y es que antes de marchar éste debía darle un beso al compañero al que endiñarle el punto del que dispone. En este caso, Alejandro Albalá se ha cobrado la venganza al nominar a Gloria Camila. Sin embargo, la concursante ha conseguido esquivar la nominación al apenas reunir ese punto y no ser suficiente para salir expuesta.

Así ha sido el reparto de puntos de 'Supervivientes All Stars'

Gloria Camila le ha endiñado su punto a Noel Bayarri

Adara Molinero ha dirigido su punto contra Carlos Alba

Noel Bayarri ha nominado a Rubén Torres

Rubén Torres ha lanzado al fuego a fotografía de Carlos Alba

Jessica Bueno ha decidido quemar la fotografía de Noel Bayarri

Iván González ha sacado a Carlos Alba a la palestra

Noel Bayarri ha sido el escogido por Tony Spina como nominado

Carlos Alba ha sido el último en nominar y ha expuesto a Rubén Torres

Con todo ello, 'Supervivientes All Stars' hace frente a unas nuevas y determinantes nominaciones que dejan a Tony Spina, Noel Bayarri, Rubén Torres y Carlos Alba como concursantes expuestos. Uno de ellos seguirá los pasos de Alejandro Albalá y se convertirá en el nuevo expulsado definitivo de la edición. Una ceremonia que tendrá lugar de forma extraordinaria el próximo domingo.