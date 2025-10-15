Salvación muy reveladora en 'Supervivientes All Stars' que confirma a una clara favorita para alzarse ganadora

'Supervivientes All Stars' sumará en menos de una semana dos expulsiones. Tras la marcha de Noel Bayarri, el reality ha abierto un nuevo televoto entre Iván González, Miri Pérez Cabrero, Adara Molinero o Gloria Camila. Sin embargo, uno de ellos ha conseguido esquivar la expulsión al reunir el mayor porcentaje de apoyo en el televoto. En esta ocasión, la hija de Ortega Cano ha sido la escogida por los espectadores.

Cabe recordar que los seguidores del reality han podido votar desde el pasado domingo cuando Sandra Barneda se hizo cargo de un extraordinario reparto de puntos. A pesar de la novedad, los concursantes pudieron repartir el punto del que disponían con total regularidad, es decir, en privado desde el área habilitada para ello en La Palapa. De todos los concursantes, Iván González, Miri Pérez Cabrero y Adara Molinero fueron los rostros más votados.

Las nominaciones se completaron con la nominación directa del líder del grupo; un privilegio que recayó en Rubén Torres tras un intenso juego. El también inmune decidió sacar a la palestra de manera directa a Gloria Camila. Con los cuatro concursantes nominados ya anunciados, el reality de supervivencia abrió el televoto y, por ende, los espectadores han podido votar por su favorito desde el pasado domingo.

De vuelta a la emisión de la versión 'Tierra de Nadie', es necesario remarcar que la gala ha comenzado con los habituales alegatos por parte de los nominados y los posicionamientos de sus compañeros. Así pues, desde el plató se ha dado a conocer el estado de los porcentajes: 36,3%; 28,4%; 25,9% y 9,4%.

Como dinámica para comunicar la salvación, el reality ha apostado por colocar a los nominados bajo una estructura en la que, en caso de seguir en la palestra, vertería barro al concursante señalado. Sólo el salvado se libraría del barro. El primera en recibir la ducha de barro ha sido Adara Molinero a la que le ha seguido Miri Pérez Cabrero.

Miri y Adara continúan nominadas 💣



Iván o Gloria, uno de ellos se salva esta noche 💥



🏝️ #TierraDeNadieAllStars6

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/d7HthdBsAh — Supervivientes All Stars (@Supervivientes) October 14, 2025

La audiencia indulta a Gloria Camila ante la próxima expulsión de 'Supervivientes All Stars'

Con la salvación reducida a un intenso duelo entre Iván González y Gloria Camila, la presentadora ha comunicado la decisión final de la audiencia. "El tercer superviviente que continúa como nominado y se enfrentará a Adara y Miri en la expulsión del próximo jueves es... Iván ", han sido las palabras empleadas por Laura Madrueño.

Por ende, Gloria Camila consigue librarse del televoto que determinará la expulsión de Adara Molinero, Miri Pérez Cabrero o Iván González. Cabe recordar que no es la primera vez que Gloria se salva de la nominación antes de llegar a la gala del jueves. En concreto, la superviviente acumula tres salvaciones; en dos ocasiones, ésta ha sido la primera en salvarse, lo que demuestra el apoyo con el que cuenta tras 40 días de concurso.