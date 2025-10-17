'Supervivientes All Stars 2025' anuncia una doble expulsión para acelerar su final en Telecinco

Telecinco ha puesto el pie en el acelerador con 'Supervivientes All Stars'. Justo cuando se cumplen 42 días de convivencia en los Cayos Cochinos, la cadena de Fuencarral ha decidido mantener la doble expulsión semanal. Por ende, el próximo domingo, Sandra Barneda será la encargada de comunicar el nombre del séptimo expulsado o expulsada de la edición tras la eliminación de este jueves, que se saldó con la salida de Iván González.

Así lo comunicaba Jorge Javier Vázquez al comienzo de la séptima gala del reality. Pocos minutos después de entrar en plató, el presentador anunciaba este sustancial aviso que determinará el transcurso del reality en la parrilla de Telecinco. "Atención porque el domingo, ¡vuelve a haber expulsión sorpresa con Sandra Barneda en 'Conexión Honduras'!", eran las palabras empleadas por el maestro de ceremonias de las galas del reality.

Cabe recordar que hace justo una semana, el presentador sorprendía a los seguidores de 'Supervivientes All Stars' al anunciar el adelanto de la expulsión semanal. Si tradicionalmente la marcha de un concursante estaba fijada para la gala de los juegos, la organización del reality la adelantó y fijó para el domingo.

Una decisión que viene a responder a la demanda por acelerar la final del reality y es que, a pesar de llevar siete expulsiones y más de cuarenta días de concurso, aún quedan ocho concursantes habitando los Cayos Cochinos. Teniendo en cuenta que la duración estimada del reality era de dos meses aproximados, redoblar las expulsiones aliviaría el "exceso" de habitantes en los cayos.

Así pues, la apuesta por doblar las expulsiones ha dejado imágenes nunca antes vistas como la celebración de las nominaciones durante las galas dominicales a excepción del primer 'Conexión Honduras' de la edición. El pasado domingo, Sandra Barneda se estrenó cerrando el televoto de manera definitiva para comunicarle a Noel Bayarri su expulsión. Así pues, ésta también instó al resto de concursante a repartir el punto del que disponían en las nominaciones.