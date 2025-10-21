Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes All Stars': Carlos Alba o Rubén Torres?

Duelo de infarto al que tiene que hacer frente la organización de 'Supervivientes All Stars' con motivo de la próxima expulsión. Tras la marcha de Gloria Camila el pasado domingo, el espacio de supervivencia encaró una nueva semana marcado por la triple nominación de Miri Pérez Cabrero, Carlos Alba y Rubén Torres. Sin embargo, uno de ellos ha quedado liberado y ahora la expulsión se decide en un revelador y decisivo duelo.

Cabe remarcar que, en plena recta final, 'Supervivientes All Stars' ha mantenido la doble expulsión semanal. Por ello, tras cerrar el televoto que dictaminó la salida de Gloria Camila, la cadena de Fuencarral decidió abrir otro televoto tras unas imponentes nominaciones que dejaron a tres concursantes expuestos: Miri Pérez Cabrero, Carlos Alba y Rubén Torres.

Los tres supervivientes han arrancado la gala de 'Tierra de Nadie' como nominados. Conforme ha avanzando la noche, el reality ha programado una ceremonia de salvación, aunque antes ha dado a conocer el estado de los porcentajes. Mientras que el salvado reunía un elevado 43,6% de los votos, el segundo más apoyado ostentaba un alto 38,6%. Por ende, la expulsión en estos momentos recae en el poseedor del 17,8% de los votos.

Así pues, tras disputar un intenso juego de prelíder y en la misma gala de las ya míticas tentaciones, Laura Madrueño le ha comunicado la salvación a Miri Pérez Cabrero. Un gesto que la indultada ha agradecido a los espectadores y tras el que el reality ha reactivado las votaciones hasta el jueves. Será entonces cuando se conozca la identidad del nuevo expulsado de la edición que abandonará los Cayos Cochinos de manera definitiva.

Vota en la encuesta: ¿A quién quieres salvar de las nominaciones de 'Supervivientes All Stars'?