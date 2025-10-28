Telecinco anuncia un cambio de programación este miércoles que afecta a Joaquín Prat y Jorge Javier

Este miércoles 29 de octubre se cumple un año de la fatídica DANA que asoló a la Comunidad Valenciana con 229 víctimas mortales. Y por ello, todas las cadenas se van a volcar con programaciones especiales. Es el caso de Telecinco y Cuatro con el programa de Joaquín Prat e 'Informativos Telecinco' como principales apuestas.

Así, por primera vez desde su estreno en septiembre, 'El Tiempo Justo' contará con una edición especial dedicada a analizar este primer aniversario y mostrar además en directo el comienzo del funeral de Estado por las víctimas mortales que presidirán los Reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El espacio que presenta Joaquín Prat ampliará además su horario y concluirá a las 19:00 horas reduciendo así la duración de 'El diario de Jorge' a apenas una hora, para ofrecer lo más destacado del funeral de Estado desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y la actualidad de las principales zonas afectadas por la DANA, como Paiporta, Catarroja y Torrent, con equipos desplazados sobre el terreno para seguir el desarrollo de los actos y recoger el testimonio de los vecinos.

'Informativos Telecinco' se vuelca con el aniversario de la DANA

Según detalla Mediaset en un comunicado, 'Informativos Telecinco 15:00h', con Isabel Jiménez en plató y Ángeles Blanco en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, ofrecerá amplia cobertura de los preparativos del funeral de Estado presidido por Sus Majestades los Reyes, que tendrá lugar por la tarde y congregará a las más altas autoridades del Estado.

El eje central de la cobertura llegará con Carlos Franganillo en 'Informativos Telecinco 21:00h', que ofrecerá una edición especial con Ángeles Blanco informando en directo desde Valencia sobre el desarrollo del funeral. En el plató, Franganillo utilizará tecnología de realidad virtual y aumentada para recrear el minuto a minuto de cómo se produjo la catástrofe y contextualizar las circunstancias que la desencadenaron.

Con equipos desplazados sobre el terreno, el informativo recorrerá las zonas más castigadas por la DANA, desde el Barranco del Poyo hasta Paiporta, para mostrar cómo se encuentran hoy y qué se ha hecho desde entonces para reparar los daños, además de analizar la gestión política de la tragedia: qué se hizo, qué no se hizo y qué podría haberse hecho para mitigar los efectos de la riada.

La edición incluirá reportajes con testimonios inéditos de personas afectadas que nunca antes habían relatado su experiencia en televisión, así como el reencuentro un año después entre un médico forense, una jueza de guardia y un guardia civil que integraron un improvisado juzgado de emergencia en aquellas condiciones extremas.

Los programas de producción propia de Telecinco -'La mirada crítica', 'El programa de Ana Rosa', 'Vamos a ver' y 'El tiempo justo'- y de Cuatro -'En boca de todos' y 'Todo es mentira'- dedicarán gran parte de sus contenidos a informar y contextualizar esta jornada a través de conexiones en directo, entrevistas y reportajes.

Cuatro emitirá un especial de 'Callejeros' y 'Lo sabe no lo sabe'

La cobertura se completará en 'Noticias Cuatro', donde la información sobre la DANA ocupará un lugar destacado tanto en la edición de mediodía, presentada por Alba Lago, como en la de la noche, con Diego Losada y Mónica Sanz al frente.

Durante todo el año, Noticias Cuatro ha mantenido vivo el relato de la tragedia y de la recuperación posterior, informando casi día a día sobre los avances, las carencias y los desafíos de la reconstrucción. En esta jornada, los informativos ofrecerán una recopilación de ese trabajo continuado, con la participación de los mismos reporteros que han cubierto sobre el terreno el proceso de recuperación.

En prime time (22:50h), Cuatro emitirá el especial 'DANA, un año después' de 'Callejeros', en el que Nacho Medina y el cámara Gonzalo Pulido regresan a las localidades más golpeadas para mostrar cómo viven hoy sus vecinos y qué heridas siguen abiertas.

El programa retrata la lenta recuperación de Paiporta, Benetússer y Albal, donde persisten las secuelas materiales y emocionales de la tragedia. Psicólogos, policías locales y voluntarios relatan cómo tratan de transformar el trauma en recuerdo y el recuerdo en cicatriz. Entre ellos, Verónica, una agente que perdió a una niña durante un rescate, o Joseph, un cocinero que viajó desde Ripoll para alimentar a cientos de damnificados y que hoy vuelve para abrazar a quienes le ayudaron a sanar.

También en Cuatro, 'Lo sabe, no lo sabe' emitirá una edición especial (18:30h) conducida por Xuso Jones y grabada en Benetússer, uno de los municipios más afectados por la riada.

Allí, el concurso impulsará una cadena de solidaridad entre vecinos damnificados. Víctor, participante del programa el pasado junio que destinó su premio a rehabilitar su vivienda, será el anfitrión de esta entrega y elegirá al primer concursante, dando comienzo a la secuencia de gestos solidarios.

A continuación, Amparo, Pascual y Marta, afectados por la tragedia, compartirán sus historias de pérdida y superación y concursarán con el objetivo de destinar los premios obtenidos a la reparación de sus hogares y a proyectos solidarios del municipio. Como novedad, tendrán el incentivo de enfrentarse a la pregunta multiplicadora con la posibilidad de, en caso de fallo, quedarse con el dinero acumulado.