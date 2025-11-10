Alta tensión en Telecinco ante lo ocurrido en directo con Patricia Pardo y una invitada: "Poco respetuosa"

Patricia Pardo ha protagonizado una tensa entrevista con una invitada en 'Vamos a ver' este lunes. El programa de Telecinco ha abordado una espeluznante noticia: Una familia gitana ha vendido presuntamente a su hija de 14 años por cinco mil euros y cinco botellas de whisky en Navarra para ser casada con un chico de 21 años.

"Queremos preguntarle por este suceso a Beatriz de Villaizán, representante de la Federación de Asociaciones gitanas de Navarra", ha introducido la presentadora. Al interpelarle por su opinión, la invitada ha cargado contra el enfoque de la información: "Nos preocupa enormemente que este hecho se esté utilizando de manera mediática para alimentar estereotipos y el estigma que atraviesa el pueblo gitano".

"Espérate, espérate. ¿No estás acusando a nosotros de estigmatizar al pueblo gitano? ¿Es lo que tratas de decirnos?", le ha confrontado Patricia Pardo. "Lo que pongo en evidencia es que tanto en este caso como en otros que afectan a población gitana se da por hecho que por ser gitanos ya hay un elemento cultural que liga al pueblo gitano con la comisión de delitos y de llevar a cabo de prácticas abominables", ha replicado con vehemencia la entrevistada.

"Sin ánimo de ofender, los medios de comunicación a veces no sois conscientes del trabajo que se lleva haciendo con mucho esfuerzo por parte de asociaciones gitanas y de las mujeres gitanas", ha añadido Beatriz de Villaizán. "Lo que pasa es que a lo mejor falta que esas mujeres adquieran conciencia y sepan que los derechos que les amparan son los mismos que para una mujer paya", le ha rebatido Pardo.

"El tratamiento mediático de estos hechos aislados debería hacerse de manera mucho más respetuosa y cuidadosa", le ha recriminado la invitada, señalando que se estaba abordando de forma "poco respetuosa y cuidadosa". "Estamos hablando en términos objetivos. Una niña de 14 años en Navarra ha sido vendida por su padres a otra familia para ser casada (...) Mi intención no es estigmatizar a nadie, sino ofrecer información veraz y desde el rigor", ha defendido Patricia Pardo. En cambio, Beatriz ha continuado insistiendo en que ese enfoque "alimenta la barrera entre gitanos y payos"

La tensión ha ido a más cuando la presentadora le ha preguntado qué opina sobre la prueba del pañuelo a las mujeres. "Wow, me voy a reservar el derecho de hablar de un tema tan sensible", ha reaccionado ella. "Por qué es tan complicada esa respuesta", ha cuestionado Pardo. "No es complicada la respuesta, lo que es complicado es legitimar con mi respuesta que tú tengas el derecho a hacer esa pregunta siempre que aparece alguien que represente al pueblo gitano", le ha encarado la entrevistada.

"Vuelvo a insistir, desde aquí solo queremos abordar los temas desde el más absoluto respeto", ha defendido Patricia Pardo, poniendo el foco en los derechos de las mujeres ante todo. Por último, Beatriz de Villaizán se ha despedido volviendo a expresar su malestar con el tratamiento de la noticia: "No lo hagáis desde una perspectiva punitivista y antigitana".