Ana Milán salta por partida doble a la programación de prime time y tendrá que competir contra sí misma

No es habitual que en televisión veamos a la misma persona en dos cadenas diferentes a la vez. O sea si que suele ser más natural que una persona aparezca en dos cadenas distintas en días diferentes. Sin embargo, este miércoles se va a producir algo muy curioso con Ana Milán como protagonista.

Uno de los casos más recientes lo encontramos en Chenoa que es capaz de estar en tres cadenas diferentes con programas muy diversos. Así, la cantante ha podido compaginar la presentación de 'OT 2025' en Prime Video con la conducción de 'The Floor' y 'Dog House' en TVE y después saltar a Antena 3 como jurado de 'Tu cara me suena'. También lo pudimos ver con otros rostros como Anne Igartiburu, que compaginó la conducción de 'D Corazón' en TVE con su participación en 'Tu cara me suena' como concursante.

Sin embargo, lo que va a pasar con Ana Milán este miércoles es algo más extraordinario que no pasa tan a menudo. Y es que la actriz y presentadora va a tener que competir contra sigo misma con dos proyectos muy diferentes en dos cadenas rivales a la misma hora.

Así, por un lado podremos ver a Ana Milán como investigadora en la quinta edición de 'Mask singer: adivina quién canta' en Antena 3 a partir de las 23:15 horas. La actriz es la única que repite en la mesa de investigadores en la que debutarán Boris Izaguirre, Juan y Medio y Ruth Lorenzo después de la marcha de Los Javis y de Alaska.

Y a la misma hora en Cuatro, podremos ver también a Ana Milán con otra faceta completamente diferente como es la de presentadora y entrevistadora en 'Ex. La Vida después'. En este spin-off de 'Viajando con Chester', la alicantina se sienta con diferentes rostros famosos para reflexionar sobre la vida y sobre diferentes temas en cada programa.

Este enfrentamiento de Ana Milán contra Ana Milán se da gracias a que la presentadora no tiene contrato de cadena ni con Atresmedia ni con Mediaset, por lo que no tiene ninguna clausula que le impida trabajar a la vez en dos cadenas distintas. Además cabe decir que 'Mask singer' lleva grabado y guardado en el cajón muchos meses y que 'Ex. La Vida después' se ha terminado de grabar también recientemente.

La Ana Milán entrevistadora en Cuatro

Ana Milán y Toñi Moreno en 'Ex. la vida después'

En concreto, este miércoles, Ana Milán reflexionará con diferentes rostros famosos cómo es la vida después de salir del armario, cuáles son los miedos que surgen antes de dar ese paso y si la sociedad está haciendo lo suficiente para evitar la discriminación por orientación sexual. Para empezar, recibirá a Toñi Moreno, con quien mostrará gran complicidad desde el primer momento, y que compartirá aspectos de su vida sobre los que no había hablado públicamente hasta ahora.

La presentadora de Canal Sur recordará cómo se sintió cuando Laura Pausini la sacó del armario de forma involuntaria en un programa de televisión y cómo la maternidad ha sido clave para reafirmarse y seguir adelante sin dar un paso atrás.

Ana Milán también reunirá en 'Ex. La vida después' a Ada Colau y Jaime de los Santos, dos representantes políticos con sensibilidades ideológicas distintas que comparten con Ana Milán su experiencia al salir del armario y reflexionan sobre los retos pendientes para construir una sociedad en la que todas las sensibilidades tengan cabida.

La entrega se completa con el testimonio de Blas Cantó, que aborda la homofobia en la industria musical y recuerda las dificultades a las que tuvo que enfrentarse en sus inicios como miembro del grupo Auryn.