Poco a poco vamos conociendo más detalles del nuevo programa vespertino de la televisión pública de Galicia TVG, la versión gallega del formato con el que lleva años triunfando Juan y Medio en Canal Sur. Ha sido este viernes, 8 de mayo, durante la emisión de 'Luar' cuando se han despejado algunas incógnitas en torno al nuevo espacio.

Loli Gómez Oviedo y Marcial Mouzo aparecieron en el mítico programa presentado por Xosé Ramón Gayoso en el prime time de la televisión gallega. Ambos anunciaron que serán los presentadores del formato producido por Índalo y Media, la productora de Juan y Medio. "Estamos muy ilusionados porque queremos ayudar a todos los gallegos y gallegas que se sientan solos", comentó ella.

Este será el día del estreno del nuevo programa de TVG

Además, dejaron claro que, desde la TVG lo que quieren hacer es ayudar a los gallegos "a conseguir una compañía, no a buscar 'mozo' o 'moza'", bajo el número de teléfono 881 365 999. "La TVG va a acabar con la soledad de este país", auguró el copresentador. Será a partir del 1 de junio cuando 'En compañía de Loli', que así será como se llame el programa, arranque en la televisión pública de Galicia.

Según informa la cuenta de X de @botmdia_, 'En compañía de Loli' se grabará en los estudios de Tex45 en Ordes, en el mismo plató que 'Quen anda aí?'. Este programa conducido por Lolia Gómez Oviedo y Marcial Mouzo continuará la estela de otros formatos que llevan años triunfando en otras cadenas autonómicas, como 'La tarde, aquí y ahora' de Juan y Medio en Canal Sur y 'En compañía', que presenta Ramón García en Castilla-La Mancha Media.

A diferencia de estos dos espacios, en los que el presentador es un hombre y la copresentadora una mujer (Eva Ruiz y Gloria Santoro, respectivamente), en el de la televisión Gallega la presentadora será una mujer, apoyada por un rostro masculino.