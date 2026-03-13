Atresmedia anuncia el regreso de 'Mask Singer 5' con enigmáticas promos de Arturo Valls y el paraguas de 'Antena 3 Noticias'

Antena 3 ha empezado a ofrecer varias promos enigmáticas con 'Antena 3 Noticias' de fondo pero que nada tiene que ver con los informativos sino con uno de sus estrenos más esperados con Arturo Valls como presentador.

"Continuamos informando sobre los objetos gigantes que están apareciendo en toda España", asegura Matías Prats en uno de estos misteriosos anuncios. "El último, una descomunal pluma de ave en el estanque de El Retiro de Madrid. Las autoridades se apresuran para acabar con este misterio… de un plumazo", añade el presentador de 'Antena 3 Noticias Fin de Semana' tirando de sus particulares chistes.

Justo al final del chascarrillo de Matías Prats se puede ver a Arturo Valls en una bañera mientras ve en la televisión las noticias. "Se viene algo enorme", concluye esta promo.

🚨 ÚLTIMA HORA



Una pluma gigante aparece en el estanque del Parque del Retiro de Madrid. 🪶



¿De qué crees que se puede tratar, @ArturoValls? 😏



Estad atentos porque se viene ALGO ENORME. 💥 pic.twitter.com/ekdYlGzG6w — Antena 3 (@antena3com) March 11, 2026

En otra promo, aparece Gonzalo del Prado, redactor de cultura de 'Antena 3 Noticias' informando de cómo ha aparecido un clavel gigante en la Maestranza de Sevilla y que termina con la misma imagen de Arturo Valls en la bañera.

🚨 NOVEDADES



La plaza de la Maestranza amanece con un clavel gigante. 🌹



¿Alguien tiene alguna apuesta? 👀



PD: Estad atentos porque se viene ALGO ENORME. 💥 pic.twitter.com/wcN948m6TY — Antena 3 (@antena3com) March 11, 2026

Por el momento, Antena 3 no ha revelado a qué corresponden estas promociones pero la lógica deja entrever que se trata de la quinta edición de 'Mask singer', que lleva guardada en el cajón más de un año. Hay que recordar que la última edición del formato producido por Fremantle se emitió a finales de 2024 proclamando a Abraham Mateo como el ganador tras desenmascararse como "Mosca".

Esta quinta edición de 'Mask singer: adivina quién canta' está marcada por la salida de los Javis de la mesa de investigadores y la incorporación de nuevas caras. Así, Juan y Medio, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre se suman al programa de Antena 3 junto a Ana Milán, que hará doblete así con su nuevo programa en Cuatro.

Cabe decir que precisamente, hace unas semanas, Arturo Valls bromeaba en una entrevista de El Televisero con que como Antena 3 esperara más podría morirse alguna de las máscaras que habían participado. "Pues estoy yo ya que... se nos va a morir alguna persona. De repente va a salir alguien y vamos a decir: "Señor, ya..." Como tarden tanto. Había cierto movimiento estas últimas semanas, pero no te puedo decir nada. No sé cómo va la cosa", ironizaba.