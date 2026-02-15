Este domingo 15 de febrero aterriza en Atresplayer 'Rafaela y su loco mundo', la primera comedia surrealista original de la plataforma, un universo donde lo imposible forma parte de la rutina y el absurdo es ley narrativa. Creada por Aníbal Gómez y dirigida junto a Ernesto Sevilla, la serie reúne a buena parte del imaginario "chanante" para contar la historia de una adolescente destinada a que todo gire a su alrededor… aunque sean actores de 50 años disfrazados de estudiantes.

En medio de inventos imposibles, viajes al 23-F y una familia "altamente funcional", el polifacético Arturo Valls encarna a un padre ochentero, inventor y profundamente analógico, que confiesa habérselo pasado "muy loco" rodando con amigos como Carlos Areces, Joaquín Reyes o el propio Aníbal Gómez, en un set donde el delirio convivía con una precisión casi quirúrgica para que cada gag funcionara.

Mientras tanto, el presentador espera también el regreso de 'Mask Singer', cuya nueva temporada lleva ya tiempo grabada pero aún sin fecha de estreno en Antena 3. "Como tarden tanto, se nos va a morir alguien", bromea Valls, consciente de que el factor sorpresa es el alma de un formato que arrasa en audiencias y que este año incorpora a Juan y Medio y Boris Izaguirre como nuevos investigadores. La tardanza ha alimentado la expectación —y la ironía— en torno a unas máscaras que podrían quedarse desfasadas antes de desvelarse, aunque el actor promete que las sorpresas siguen intactas y que el fenómeno volverá a dar que hablar.

En clave de parodia, Arturo Valls también reflexiona sobre 'Crossobar', el fugaz experimento emitido en La 1 que recuperaba el espíritu gamberro de 'Homo Zapping' para satirizar formatos de actualidad. Aunque solo tuvo una entrega, el valenciano reivindica el valor de la comedia incluso cuando divide opiniones: "Va por gustos", admite sobre las críticas que tachaban el humor de anticuado. En tiempos de crispación y susceptibilidades a flor de piel, Valls lo tiene claro: hacen falta más risas. Y si además son delirantes, mejor.

Arturo Valls, este domingo 15 de febrero llega 'Rafaela y su loco mundo' a Atresplayer. ¿Cómo has sido interpretar al papá de esta familia?

ARTURO - Pues una cosita muy loca, la verdad. Ha sido muy divertido. No puedo con ellos. Me toman el pelo. Es como un padre ochentero, pero ha sido fantástico, la verdad es que rodar con amigos es lo mejor que hay. Llegar al set y que Ernesto Sevilla te dirija... que compartas tiempos de espera con Carlos Areces, con Joaquín Reyes, con Aníbal Gómez, con esas mentes tan brillantes, tan creativas, es una suerte, la verdad.

Los inventos a este papá se le dan muy bien, pero la cocina... no es lo suyo.

ARTURO - Es verdad, es verdad. Bueno, los inventos hay también algunos quue se le dan regular, pero no es muy buen cocinero. No es muy buen cocinero y las chicas, y sobre todo, Rafaela, se quejan.

En el primer capítulo las chicas, con la máquina del tiempo viajan al Golpe de Estado del 23-F porque a Chelo le quita el insomnio. ¿Qué crees que le quitaría el insomnio a papá hoy en día?

ARTURO - Buah, pues a lo mejor no poder rebobinar las cintas de VHS con el boli BIC. También creo que le quitaría el sueño la IA, por ejemplo. Él que es muy analógico y romántico, no entendería esta cosa de que de repente te lo hagan todo. Eso le quitaría el sueño, seguro.

Yo creo que a nosotros hoy en día también nos lo quita...

ARTURO - También. Sí, sí, desde luego.

¿Cómo ha sido el rodaje de esta serie?

ARTURO - Ha sido muy divertido, porque digamos que ellos volvían a reencontrarse, que hacía tiempo que no trabajaban juntos. Había una cosa ahí de medio reencuentro nostálgico. Ha habido momentos muy delirantes detrás de las cámaras con ese aspecto. También es muy curioso cómo se normaliza, que de repente estás comiéndote un bocadillo, te giras y tienes a Aníbal vestido de Corpus, con peluca y tal y es una cosa muy curiosa. Pero luego hay una profesionalidad increíble.

Estas personas, tienen dentro una comedia, que les hace cambiar el chip. En cuanto dicen: "Acción", ves una cosa muy metódica, muy profesional, manejan y manejamos el ritmo de la comedia y funciona muy bien. Es verdad que a veces nos tenían que llamar al orden, por ejemplo, Ernesto Sevilla nos decía: "Venga, chicos, venga", como los chiquillos en el colegio, pero en el momento que se dice: "Acción" es increíble cómo funciona todo.

Los actores de comedia siempre habláis de lo complicado que es hacer comedia.

ARTURO - Igual que las improvisaciones, ahí no se improvisa nada, todo está pensado, todo está leído, todo está previsto. Sí que es verdad que luego aportas cosas y enriqueces, pero siempre sobre una pauta muy marcada y muy concreta y muy coreografiada. La comedia es muy mecánica, de luz, de movimientos de cámara, de posiciones, todo eso requiere una atención y una concentración absoluta. Lo que pasa es que, claro, cuando dicen: "Corten", ya ponemos canciones absurdas, acentos, chistes...

Tenemos muchísimas ganas de la temporada nueva de 'Mask Singer'.

ARTURO - Pues estoy yo ya que... se nos va a morir alguna persona. De repente va a salir alguien y vamos a decir: "Señor, ya..." Como tarden tanto. Había cierto movimiento estas últimas semanas, pero no te puedo decir nada. No sé cómo va la cosa.

Es decir, grabada ya está.

ARTURO - Sí, sí, claro. Sí, llevaba un tiempecito ya grabada. Por eso digo que se nos va a morir alguien. Lleva un tiempecito grabada ya la última de 'Mask Singer', o sea que espero que sea en breve.

Y con ganas, ya de que se estrene, ¿no? Es un programa que arrasa en audiencias cada vez que renueva temporada.

ARTURO - Sí. Con nuevos investigadores, Juan y Medio y Boris Izaguirre, que han dado muchísimo juego y va a molar un montón. Se vienen grandes sorpresas, claro, 'Mask Singer' es pura sorpresa.

Hablando también de comedia, vimos hace unas semanas 'Crossobar' en La 1, pero al final solo tuvo una entrega. ¿Cómo viviste tú ese estreno?

ARTURO - Sí, muy guay. Era volver a ese universo también de 'Homo Zapping', y a mí me gusta la parodia de los programas que están de actualidad, que son así, que tienen trascendencia, y hacerles una parodia, unas sátiras, es muy divertido ese formato, a mí me gustaba mucho. Hice un par de cositas ahí y bueno, muy guay.

¿Tendrá segunda entrega?

ARTURO - No tengo ni idea. Ojalá.

Es verdad que vimos luego mucha crítica, sobre todo en redes sociales, y es que hacia el guion, porque lo tachaban de casposo o anticuado.

ARTURO - Bueno, esto también va por gustos. Cuando hay una gran cantidad de sketches, unos te gustan más que otros. A mí había algunos que me parecían brillantes y unos menos divertidos, pero esto pasa en todas partes.

En resumen Arturo, que viva la comedia, ¿no?

ARTURO - Por supuesto, por supuesto, que hace muchísima falta. En estos tiempos de crispación, de gente que busca un poco el odio, el general el odio y esa cosa tan tensa... no hay nada como una buena comedia para aliviar y relajar.

A la mínima hoy en día saltamos por todo y hacías la comparativa de 'Rafaela y su loco mundo' con la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl.

ARTURO - Ojalá pase con 'Rafaela y su loco mundo' lo que ha pasado con Bad Bunny. Que tenga muchísima audiencia, aunque no se entienda muy bien. Ahí lo dejamos...