El público dicta sentencia al estreno del programa especial 'Crossobar' en TVE y hay una crítica atronadora

La 1 de TVE completaba su semana de estrenos este jueves con el lanzamiento de 'Crossobar', un nuevo formato de sketches y humor en el que parodia numerosas series y programas de televisión y películas justo después de 'La revuelta'.
Cabe señalar que por ahora se trata de una única entrega producida por El Terrat ('Futuro imperfecto'). 'Crossobar' plantea un universo propio: un bar elegante y contemporáneo con barra, butacas y sofás de terciopelo, donde los personajes más reconocidos de títulos como, entre otros, 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'El Ministerio del Tiempo', 'La Revuelta', 'Futuro Imperfecto', 'Late Xou', 'The Last of Us', 'Pretty Woman', 'Los Bridgerton' o 'Poquita Fe' se reúnen antes de entrar en sus series, programas o películas.
El bar 'Crossobar' se convierte en un espacio de cruce entre ficciones y géneros, donde los personajes —a los que dan vida grandes intérpretes del panorama nacional— interactúan entre sí y sirven como hilo conductor del programa antes de volver a sus respectivas tramas.
El formato se presenta como un programa coral que cuenta con caras conocidas de la comedia en televisión y teatro como Edu Soto, David Fernández, Mònica Pérez, Jordi Ríos, Raúl Pérez, Clara Sans, Agnès Busquets, Judit Martín junto nuevos talentos como Artur Busquets, Aitor Galisteo- Rocher o Xavi Francés.
A ellos se suman cameos de lujo como los de Arturo Valls y LalaChus. Completan el casting David Olivares, Carles Roig, Estel Ibars, Paloma Jiménez, David Marcé, Alba Florejachs y Pau Vinyals.
El resultado es un juego constante de referencias, encuentros imposibles y situaciones cómicas que conectan con el imaginario del espectador. Además, el programa simula la navegación por la propia interfaz de RTVE Play, con pósters adaptados a cada parodia.
El veredicto de la audiencia a 'Crossobar'
El estreno de 'Crossobar' no ha convencido nada a la audiencia que le ha dado una oportunidad. Así, son muchos los espectadores que han alabado el elenco y algunas de las imitaciones del programa pero en cambio han criticado el guion por ser muy flojo. Algunos incluso han ido más allá tachando al espacio de "casposo".
Críticas por el horario tardío
También son muchos los que han criticado el tardío horario en el que ha empezado pues 'Crossobar' no ha arrancado hasta las 23:22 horas después de que La 1 haya alargado 'La Revuelta'.
No obstante, no todo han sido críticas negativas pues algunos no han dudado en alabar fundamentalmente la imitación de Marc Giró o Raúl Cimas.
