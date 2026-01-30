El público dicta sentencia al estreno del programa especial 'Crossobar' en TVE y hay una crítica atronadora

La 1 de TVE completaba su semana de estrenos este jueves con el lanzamiento de 'Crossobar', un nuevo formato de sketches y humor en el que parodia numerosas series y programas de televisión y películas justo después de 'La revuelta'.

Cabe señalar que por ahora se trata de una única entrega producida por El Terrat ('Futuro imperfecto'). 'Crossobar' plantea un universo propio: un bar elegante y contemporáneo con barra, butacas y sofás de terciopelo, donde los personajes más reconocidos de títulos como, entre otros, 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'El Ministerio del Tiempo', 'La Revuelta', 'Futuro Imperfecto', 'Late Xou', 'The Last of Us', 'Pretty Woman', 'Los Bridgerton' o 'Poquita Fe' se reúnen antes de entrar en sus series, programas o películas.

El bar 'Crossobar' se convierte en un espacio de cruce entre ficciones y géneros, donde los personajes —a los que dan vida grandes intérpretes del panorama nacional— interactúan entre sí y sirven como hilo conductor del programa antes de volver a sus respectivas tramas.

El formato se presenta como un programa coral que cuenta con caras conocidas de la comedia en televisión y teatro como Edu Soto, David Fernández, Mònica Pérez, Jordi Ríos, Raúl Pérez, Clara Sans, Agnès Busquets, Judit Martín junto nuevos talentos como Artur Busquets, Aitor Galisteo- Rocher o Xavi Francés.

A ellos se suman cameos de lujo como los de Arturo Valls y LalaChus. Completan el casting David Olivares, Carles Roig, Estel Ibars, Paloma Jiménez, David Marcé, Alba Florejachs y Pau Vinyals.

El resultado es un juego constante de referencias, encuentros imposibles y situaciones cómicas que conectan con el imaginario del espectador. Además, el programa simula la navegación por la propia interfaz de RTVE Play, con pósters adaptados a cada parodia.

El veredicto de la audiencia a 'Crossobar'

El estreno de 'Crossobar' no ha convencido nada a la audiencia que le ha dado una oportunidad. Así, son muchos los espectadores que han alabado el elenco y algunas de las imitaciones del programa pero en cambio han criticado el guion por ser muy flojo. Algunos incluso han ido más allá tachando al espacio de "casposo".

#Crossobar Qué buena oportunidad tenía RTVE de hacer un buen programa de humor… lástima que no vuelva Splunge, porque esto… menudo horror — Alberto Frías (@by_albertofrias) January 29, 2026

Estrenar un producto nuevo de prime time a las 23:22 es un despropósito. #CrossoBar, vistos los primeros minutos, es anticuado, sin ritmo y con la gracia rancia de los 90.



Lo siento, no lo veo triunfando en #audiencias — M 📺 (@casasola_89) January 29, 2026

Los imitadores son muy buenos pero,el guión es pésimo.

Me aburro #Crossobar — Galac Yoda🏳️‍🌈🇵🇸 (@Gala_Yoda2) January 29, 2026

Madre mía, es todo humor como de 1992 (o de cuando RTVE cumplió un año) #Crossobar — Javier D. Guardiola (@jdguardiola) January 29, 2026

Esto #CrossoBar dura menos que La Garita. — Javier (@javibujidos) January 29, 2026

Que levante la mano quien piense que este programa va a durar dos telediarios.. #Crossobar pic.twitter.com/JvaPhMjQss — Plata (@AbelPlata) January 29, 2026

Después de tanto programa bueno alguno tenía que fallar#Crossobar — Andrés López (@AndrsLp68007206) January 29, 2026

20 min de #crossobar. Ni una mísera sonrisa me ha sacado. — Mikel (@Mikelhm) January 29, 2026

Qué cosa más cutre y sin gracia ninguna. Madre mía que pena de televisión. #Crossobar @rtve — Tomas Oteros (@CarteyanoTomas) January 29, 2026

Se hace bola #Crossobar. Actores muy por encima de guion. — Carlos Sobrín (@CGSobrin) January 29, 2026

¿Pero estas cosas no se las enseñan a nadie antes de emitirlas? ¿Hay alguien a quien le pueda hacer gracia estos chistes como de programa de José Luis Moreno? ¿Y risas enlatadas en 2026? Tiene más gracia cualquier vídeo de Esperansa Grasia. #Crossobar — Jürgen Prochnow (@JrgenProchnow1) January 29, 2026

No me está gustando nada #Crossobar… No pillo las referencias y no me está haciendo gracia. Me lo imaginaba diferente 😬 — David Masiá (@davidmasi95) January 29, 2026

Es una pena que con el elencazo que tiene #crossobar, los chistes no terminen de funcionar. Los sketches deberían ser más cortos y con más ritmo. Espero que mejoren, me gustaría seguir viendo a estos actores en este formato. — Juanan.Net (@JuananPuntoNet) January 29, 2026

¿Alguien ha explicado a los de #Crossobar que nuestra capacidad de atención se ha visto mermada con redes sociales, reels y tiktoks y que cada uno de estos skeetches nos parecen una novela del siglo XIX? — Javier D. Guardiola (@jdguardiola) January 29, 2026

Algunos sketches se hacen bola. No sé, es como un intento de Crackòvia/Polònia con peor guión, aunque algunas imitaciones como la de Marc Giró son fabulosas. Y el detalle de rememorar con humor a los programas míticos y recientes mola (incluso a videojuegos como TLoU) #Crossobar — Laruna TV (@larunatv) January 29, 2026

Lastima de #crossobar todos los actores y actrices son increíbles pero el guión es muy malo

Si queréis ver a estos actores y actrices en otros programas para reíros os recomiendo que veas el #PolòniaTv3 o #EstaPassant3cat — Rut Castillo (BENOPHIE ERA🫖✨) (@RutCastiillo) January 29, 2026

En un tipo de programa así, puedes tener muy buenos actores, pero si los guiones y las tramas carecen de gracia, no hay nada que hacer. #Crossobar — FreeSpirit___888 (@FreeSpirit__888) January 29, 2026

Creo que sería mejor si parodiaran programas de televisión y no series, porque como no hayas visto la serie, no te enteras de nada. Y aun así el guion es bien malo. Lástima porque los actores son geniales. #Crossobar — Jose González Fernández (@JoseGonfer91) January 29, 2026

He aguantado 10 minutos. Lo de Jesús Hermida resulta especialmente infumable. #crossobar — M. Ángel Molina (@MngelMolina1) January 29, 2026

El horario malo, sketchs pésimos, sin gracia y largos... Lo siento por los actores y por quienes trabajan en el, pero le doy 2/3 semanas de vida. #Crossobar pic.twitter.com/GWjC1dzijP — José Luis Nóvoa (Boomer) 🔻🖕🇵🇸 (@Xaba70) January 29, 2026

Críticas por el horario tardío

También son muchos los que han criticado el tardío horario en el que ha empezado pues 'Crossobar' no ha arrancado hasta las 23:22 horas después de que La 1 haya alargado 'La Revuelta'.

@Josepablo_ls Estrenar un programa a las 23:30 de la noche me parece un despropósito #Rtve #LaRevuelta — allistair (@AlfaroCarlosSan) January 29, 2026

Hace siglos que no veía algo en la televisión por la noche. 23:18 esperando para ver el nuevo programa de La 1 y aún no ha terminado La Revuelta. No sé cómo puede haber gente que de normal vea la televisión, es que menudos sinvergüenzas. #LaRevuelta — Lo veo así 👀 (@SrFestivalero) January 29, 2026

Son las 23.20 y aún no terminó #LaRevuelta. Lo de la conciliación familiar y la vida laboral bien ¿No? @Josepablo_ls @LaRevuelta_TVE — Nytenko Pavlos 🇺🇦 (@diegopablos11) January 29, 2026

Flipo con que el Prime Time de La 1 empiece a las 23.25h después de @LaRevuelta_TVE . No puede ser eso, cheñó #Crossobar — Nuevos Vagos (@NuevosVagos) January 29, 2026

23:22 y termina #larevuelta ,esto no puede ser @Josepablo_ls , respetad al espectador, el prime time no puede tener estos horarios, soi una tele pública. #crossobar — Pavlo Flerial🔻🇪🇸 🇬🇧 🇵🇸 (@PFlerial) January 29, 2026

No obstante, no todo han sido críticas negativas pues algunos no han dudado en alabar fundamentalmente la imitación de Marc Giró o Raúl Cimas.

La imitación de Cimas, Jesús Hermida y Marc Giró lo mejor hasta ahora #Crossobar pic.twitter.com/B4RrvQ7M1Z — Albertö (@Alberto__Diaz) January 29, 2026

La gracia que me hace la

imitación de Marc Giró me da algo #Crossobar — Caprabe (@caprabesuescun) January 29, 2026

La imitación de Marc Giro que me meo 😆 #Crossobar — Wintermichi ❄️⛄️ (@Euromichi) January 29, 2026

El imitador de Marc Giró en #Crossobar lo clava — JJRS (@JJRS80) January 29, 2026

🥭No paro de reírme 😻👏🏾👏🏾👏🏾🤣🤣🤣 genial! 👍🏾@rtve #Crossobar algo fresco y nuevoo! Lástima q hayáis dejado ir a #MarcGiró😎 — Clodat (@clodat33) January 29, 2026