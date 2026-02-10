Silvia Abril regresa a RTVE tras quedar apartada de las Campanadas con este nuevo programa

Silvia Abril vuelve a TVE. La actriz y presentadora tiene un nuevo proyecto en la cadena pública después de haberse quedado sin poder presentar las campanadas de la cadena pública junto a Andreu Buenafuente.

Y es que cabe recordar que la retirada del catalán por salud mental impidió finalmente que ambos fueran los rostros encargados de dar la bienvenida al 2026 y tuvieran que ser relevados por Chenoa y Estopa.

Pero ahora, Silvia Abril está de enhorabuena porque el próximo mes de marzo estrenará 'I ara què?', un formato híbrido entre talk show y late night doméstico donde la sorpresa marca el ritmo de cada entrega que verá la luz en el prime time de La 2 Cat.

Así es 'I ara qué?', el espacio más personal de Silvia Abril

El plató se convierte en la casa televisiva de la presentadora —con su perro Baloo incluido— y solo hay una certeza: alguien llama al timbre. A partir de ahí, todo es sorpresa.

‘I ara què?’ apuesta por la naturalidad. Hay humor, pero no es un programa de sketches ni de monólogos: la comedia nace de la reacción y la improvisación. El espacio alterna momentos divertidos con otros más íntimos o reveladores, alejándose de la entrevista promocional clásica.

El programa se construye a partir de la personalidad de Silvia Abril: curiosa, cercana y espontánea. Por el plató pasarán perfiles diversos que permitirán conversaciones relajadas y poco previsibles.

Tras una larga trayectoria profesional, la presentadora afronta uno de sus proyectos más personales: un espacio hecho a su medida donde el entretenimiento nace de la sorpresa y de la conversación sin guion previo.