Así ha sido el debut de Aida Bao como presentadora de 'La hora de La 1' por las vacaciones de Silvia Intxaurrondo

'La hora de La 1' continúa rotando su plantel de presentadora a medida que la pausa vacacional de Silvia Intxaurrondo se extiende sin fecha de reincorporación anunciada. Así, este lunes el tándem conformado por Aida Bao y Álex Barreiro ha tomado los mandos del magacín, cogiendo el relevo de Lluís Guilera, que se había encargado de conducir el matinal desde el pasado 16 de junio.

Y es que, si bien TVE aún no se ha pronunciado sobre cuándo regresará la presentadora habitual del magacín, la propia Intxaurrondo zanjó los rumores sobre la causa de su desaparición desde el 12 de junio para aclarar que estaba "simplemente, de vacaciones". A la espera de noticias sobre su fecha de regreso oficial, El Independiente avanzó que la comunicadora podría retomar su puesto el próximo 10 de agosto, e incluso antes si la periodista así lo decide.

Aida Bao da el salto de colaboradora a presentadora en 'La hora de La 1' tomando el relevo de Silvia Intxaurrondo

Así, mientras Silvia Intxaurrondo disfruta de un merecido descanso tras una frenética temporada televisiva marcada por su liderazgo en las mañanas, Aida Bao ha dado el salto este lunes de colaboradora a presentadora junto a Álex Barreiro, que ya ha ejercido en otras ocasiones como sustituto de la presentadora vasca. Y aunque se trata de la primera vez que la periodista de la Cadena SER se pone al frente del matinal de La 1, lo cierto es que cuenta con experiencia asumiendo sustituciones de verano.

Sin ir más lejos, el verano pasado Bao fue la escogida para tomar el relevo de Jesús Cintora en 'Malas Lenguas' durante sus vacaciones de verano. Y aunque ha vivido un discreto debut junto a su compañero, ha sido justo en la recta final de la emisión cuando ha conectado con 'Mañaneros 360' para avanzar los contenidos de la emisión cuando Javier Ruiz le ha dado la bienvenida oficial.

"¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?", le ha preguntado el conductor del magacín a la recién estrenada presentadora. Y tras dar la bienvenida a Aida Bao, los espectadores de TVE se han topado con la segunda sorpresa de la jornada, pues al lado de Javier Ruiz se encontraba Adela González, oficializando su regreso al plató de 'Mañaneros 360' tras su pausa vacacional. "¡Bienvenida!", ha expresado la presentadora a la sustituta de Intxaurrondo.

"Bienvenida de vuelta, en este caso a la mañana", ha insistido Adela González, que si bien desapareció de nuestras pantallas hace poco más de una semana dejando a Miriam Moreno como encargada de la sección de sucesos y actualidad del programa, ha retomado su puesto este lunes 29 de junio. "Toca ver y seguir el desastre. La desgracia y la desolación que todavía sigue", ha adelantado el dúo de presentadores sobre la complicada agenda de este lunes marcada por los estragos del terremoto en Venezuela.