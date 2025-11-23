Xabier Fortes pone en su sitio a Javier Negre por cómo ha señalado a su hijo tras aparecer en TVE: "Juzguen si es posible ser tan miserable"

Continúa la polémica por la aparición del hijo de Xabier Fortes en una conexión en el Canal 24 Horas de RTVE. Todo empezó cuando la exconsejera de RTVE, Carmen Sastre, acusó al periodista de "enchufar" a su hijo en la cadena pública. Unas acusaciones que él negó categóricamente, explicando que el contrato del joven era de formación y temporal.

"Mi hijo, como cientos de alumnos que acaban sus estudios de periodismo (en este caso en la Complutense), ha hecho sus prácticas no remuneradas en verano y luego optó a un contrato de formación de un año que acaba en dos semanas. Las oposiciones ni siquiera se han convocado", explicaba el presentador de 'La noche en 24 horas', quien tachaba a Sastre de "ruin" y "miserable".

"Hay que ser tan tóxica como el polonio para atacar a un chaval, mintiendo de esa manera, con el fin de difamar a su padre", añadía Xabier Fortes, antes de concluir dejando claro que "yo nunca hablé de ningún familiar tuyo en TVE (y había motivos para hacerlo), me bastaba con conocer cómo presionabas a los periodistas para que siguiesen los argumentarios de un Partido Político todas las mañanas y elaborar las informaciones del telediario. Por eso te acabaron cesando".

El brutal acoso que está recibiendo el joven llevó al Consejo de Informativos de RTVE a pronunciarse

Pero el de Carmen Sastre no fue el único ataque que recibió el joven periodista, algunos insultos totalmente fuera de lugar. Otros ex rostros de RTVE también le acusaron de "enchufismo". Hasta tal punto que el Consejo de Informativos de TVE se vio obligado a emitir un comunicado para condenar el acoso que Daniel estaba recibiendo.

"Condenamos los insultos hacia trabajadores de TVE. Recordamos que cada persona merece ser valorada por su propio esfuerzo, méritos y conducta, sin importar su entorno personal o circunstancias. Los ataques masivos en redes sociales solo fomentan la injusticia y el acoso", escribió el Consejo en su cuenta de X.

Xabier Fortes explota contra Javier Negre por lo que dice de su hijo

Sin embargo, pese a este comunicado, la polémica continúa. Y algunos, sobre todo de la derecha y ultraderecha, siguen poniendo en la diana al joven, metiéndose incluso, con su aspecto físico. Tal es el caso del agitador Javier Negre, quien ha hecho estallar a Xabier Fortes ante lo que ha llegado a decir de su hijo en X.

"Solo votaré en las próximas elecciones a quien me prometa que va a cerrar la basura de RTVE donde personajes como Fortes colocan hasta a sus hijos. El niñato se cree tan protegido que no tiene ni la más mínima norma de decoro de quitarse el pendiente. Y luego que nos pidan pagar impuestos para pagar a esta gentuza", escribía Negre en la citada red social junto a una fotografía de Daniel Fortes en plena conexión en directo.

Un comentario que hacía saltar, y con razón, al periodista, que no dudaba en ponerle en su sitio: "Por si había alguna duda, este individuo subvencionado por el de la motosierra (Vox) pone a mi hijo en una diana con foto por llevar mi apellido. Juzguen ustedes mismos si es posible ser tan miserable". Un tuit al que poco después le seguía otro: "Si quieres poner a alguien en una diana, hazlo conmigo, miserable, no con la foto de mi hijo", sentenciaba Xabier Fortes.

Tras el aluvión de mensajes de apoyo que recibió, el presentador gallego volvió a dejar claro que su hijo está ahí por méritos propios, no por enchufe, y que se trata de un contrato de formación. "Muchísimas gracias. Mi hijo acabó su carrera, hizo prácticas en varios medios, ahora está acabando un curso de formación en TVE (como cientos de jóvenes desde hace años) que concluye en dos semanas. Por llevar mi apellido no tiene por qué ser señalado, pero así están las cosas", lamentó.