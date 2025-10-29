Los aplausos a Alejandra Herranz se suceden por lo hecho en el 'Telediario' del aniversario de la DANA

Este miércoles 29 de octubre se cumple un año de la tragedia de la DANA de Valencia y por ello, RTVE se está volcando con este triste aniversario con todos sus programas desde primera hora en 'La hora de La 1' y en 'Mañaneros 360' con Adela González desplazada a la zona cero. Y también con los 'Telediarios' con Alejandra Herranz y Pepa Bueno desplazadas hasta algunos de los pueblos más afectados.

Así, el 'Telediario 1' ha arrancado con Alejandra Herranz desde Picanya. "237 personas murieron hoy hace un año en una de las danas más mortíferas que se recuerdan en nuestro país, la mayoría, 229 fallecieron aquí en la zona cero en Valencia", empezaba diciendo la presentadora.

Por eso hoy muy buenas tardes hemos querido traer el 'Telediario' hasta aquí a Picaña donde hicimos el 'Telediario' hace un año para ver cómo están las cosas, cómo están los afectados física y anímicamente, cómo va la reconstrucción de las viviendas, de los puentes, de los comercios, de las infraestructuras y cómo va esa causa judicial que falló en la gestión política", proseguía destacando Alejandra Herranz.

Nada más arrancar el 'Telediario' de TVE, Alejandra Herranz hablaba en primera persona con algunas de las víctimas como Rosa María Álvarez, la presidenta de la Asociación de las Víctimas de la DANA o con Rosa, otra de las víctimas con las que habló la presentadora hace un año para ver cómo siguen ella y sus hijos pequeños.

También durante este 'Telediario' especial, Alejandra Herranz ha analizado junto a Albert Barniol, uno de los presentadores de 'El Tiempo' de TVE todo lo que pasó hace un año y por qué se produjo esta DANA de esta manera y cómo afectó a la rambla del Poyo y al barranco en el que se ha hecho el informativo.

"Mirando al futuro, sin dejar de mirar atrás, despedimos este Telediario especial y lo hacemos con la misma sensación que tuvimos cuando estábamos haciendo los Telediarios en este mismo barranco del Poyo rodeados de fango, lodo y de dolor. Y con esa sensación quizá algo de frustración de no saber si hemos logrado transmitirles la envergadura de la devastación que se vivió aquí. Nos vamos a quedar con el mensaje que nos trasladan las víctimas de que no lo olvidemos y no les olvidemos. Adiós", concluía Alejandra.

Lluvia de aplausos al 'Telediario 1' con Alejandra Herranz

Y como era de esperar, este 'Telediario' especial se ha llevado muchos aplausos en redes sociales donde muchos han alabado el gran trabajo de todo el equipo y de Alejandra Herranz en particular justo cuando la presentadora ha recibido el Premio Ondas como mejor comunicadora.

