Quién es Francisco, el histórico de 'Pasapalabra' que regresa como nuevo concursante en relevo de Rosa y Manu

Una semana después del épico duelo final entre Rosa Rodríguez y Manu Pascual, que se saldó con la victoria de la gallega, 'Pasapalabra' continúa recomponiendo su panel de concursantes. Y aunque varios rostros han pasado por el concurso de Antena 3 estos días sin resistir los asaltos, el gaditano Francisco José Vidal ha llamado la atención precisamente por su pasado en el formato, habiéndose enfrentado ya a un rostro histórico del programa durante su etapa en Telecinco.

Si bien las sillas del programa quedaron ocupadas por Óscar y Edgar tras la entrega del bote más alto de la historia del concurso, los ocupantes de las sillas han ido rotando con el paso de los días hasta conformar un nuevo dúo: Alejandro y Francisco. Y si bien Alejandro ha sido el primero en ganarse el puesto en esta nueva etapa del formato, su rival gaditano cuenta con un as bajo la manga, pues ya tiene experiencia enfrentándose al rosco.

Francisco José Vidal regresa a 'Pasapalabra' casi diez años después de disputarse el bote contra Antonio Ruiz en Telecinco

Más que estrenarse en 'Pasapalabra', Francisco José Vidal ha protagonizado un inesperado regreso al concurso casi una década después de su participación en el formato, que por ese entonces se emitía en Telecinco con Christian Gálvez al frente. Su debut se remonta al 27 de julio de 2017 y su estancia en el concurso duró apenas cuatro emisiones, en las que tuvo que medir fuerzas con Antonio Ruiz, uno de los rostros históricos del programa.

Francisco y Alejandro en 'Pasapalabra'

Cuando el gaditano aterrizó en el concurso de Telecinco se jugaba un bote acumulado de 732.000 euros. Y aunque su duelo quedó pausado por la Supercopa de 'Pasapalabra' que Telecinco emitió durante ese verano para celebrar el décimo aniversario del concurso con algunos de los rostros más destacados, Antonio y Francisco retomaron su lucha por el bote el 8 de septiembre y no fue hasta el 13 de septiembre cuando cayó eliminado al disputarse la silla azul con Eugenio.

Cabe recordar que tras su descalificación, el gaditano regresó al concurso como invitado de uno de los especiales de Navidad emitidos en Telecinco. Sin embargo, el concurso de Antena 3 no ha hecho referencia en ningún momento al pasado de Francisco José Vidal en el rosco, dándole la bienvenida como un nuevo concursante que empieza de cero, presentándose de nuevo a la audiencia casi 9 años después.

El nuevo concursante de la silla azul de 'Pasapalabra' reside en Badajoz desde muy pequeño pero sus raíces se remontan a Cádiz, y no tuvo problema en confesar a Roberto Leal en qué invertiría el dinero del premio durante su debut el pasado martes 10 de febrero. "Tengo a mi hija estudiando en Madrid y serviría para estar más tranquilo. También colaboramos en casa con varias asociaciones de todo tipo y un pellizquito iría también para ellas. Lo que se recibe también hay que darlo", confesó.