La inesperada relación de Rosa Rodríguez, ganadora de 'Pasapalabra', con esta actriz de 'Sueños de Libertad'

Una de las grandes sorpresas que ha confirmado Rosa Rodríguez, ganadora del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra', es su relación con una de las actrices protagonistas de 'Sueños de Libertad'; la serie líder y más vista de la televisión que se emite cada tarde en Antena 3.

Se trata de Alba Brunet, la intérprete que dio vida al personaje de Fina y que formó parte esencial del elenco artístico de la ficción durante la primera y la mitad de la segunda temporada hasta que se produjo su marcha de forma temporal debido a su maternidad. No obstante, hay que decir que su retorno ya se ha anunciado y muy pronto los fans podrán seguir disfrutando de su papel.

Se conocieron en marzo de 2025 cuando Brunet acudió al plató de 'Pasapalabra' como invitada junto a Marta Belmonte, la actriz que interpreta a Marta de la Reina en 'Sueños de libertad'. En su paso por el concurso, Alba participó en el equipo de Rosa Rodríguez ayudándole a conseguir segundos para El Rosco y, tanto delante como detrás de cámaras, se forjó una estrecha amistad.

Así lo ha constatado la propia Rosa en sus redes sociales. "De los regalos más bonitos que me llevo de este programa es haberte conocido a ti y a tu pequeña familia. Eres maravillosa", ha respondido la flamante ganadora ante los mensajes de felicitación que le ha dedicado Alba Brunet en Instagram.

"Me muero de la emoción. Enhorabuena amiga", reaccionó la actriz pocas horas después de producirse la victoria, acompañando el texto de una imagen de ella con su compañera Marta Belmonte en el plató de 'Pasapalabra'. Esas palabras causaron enorme sorpresa entre los fans de la serie, pues nadie esperaba que mantuvieran esa relación.

En otro 'storie' de Instagram posterior, Alba Brunet agradeció públicamente que la vida quisiera poner en su vida a Rosa Rodríguez: "No es casualidad nacer el mismo día del mismo año. Y claro, me tenía que tocar en tu equipo".

Y en un tercer y último post, la artista desveló el regalo que Rosa le hizo a su hijo Rai. Recordemos que Brunet se convirtió en madre por primera vez junto a su pareja, el también actor Pep Ambròs, en agosto de 2025. "La primera puesta de Rai se la regalaste tú", compartió.

"Y en mi equipo te quedas tú para siempre. Te lo has currado barbaridad. Enhorabuena", concluyó Alba Brunet, dejando claro así que esa amistad que se ha fraguado entre ellas será eterna.