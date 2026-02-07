Roberto Leal frenó en seco a Sonsoles por lo que cuestionó a Rosa de 'Pasapalabra': "No sigas por ahí, por favor"

Este viernes, 6 de febrero, Rosa Rodríguez, la ganadora del histórico bote de 'Pasapalabra' se ha hecho un tour por los programas de Atresmedia. Tras pasar por Onda Cero, 'Espejo Público' y 'Antena 3 Noticias', la coruñesa ha sido entrevistada por Sonsoles Ónega en 'Y ahora, Sonsoles'.

No es de extrañar esta amplia cobertura por parte del grupo de comunicación, pues la noche anterior el concurso presentado por Roberto Leal arrasó en audiencias. El 36,8% de share, lo que se tradujo en 3.696.000 espectadores de media estuvieron pendientes del último duelo entre Rosa y Manuel. Un espectacular dato que se disparó hasta el 45,5% de share con 4.209.000 espectadores en el minuto exacto en el que Rosa se hizo con el bote de 2.716.000 euros.

Durante su charla con Sonsoles Ónega, el programa recordó cómo fue el primer casting que realizó para el concurso, el 31 de mayo de 2023. "Ella no lo sabía, pero su sueño empieza a hacerse realidad cuando se presenta al casting de 'Pasapalabra'", explicó la presentadora del magacín vespertino, dando paso a las imágenes del casting.

Tras la emisión del vídeo, la propia Rosa explicó cómo fue: "Era un casting abierto, empezaba a las 10:00 y yo creo que estaba allí como a las 8:30 haciendo la cola, porque no tenía ni idea de cómo era". Tanta era su ilusión de participar en 'Pasapalabra' que se desplazó desde Barcelona a Santander, lugar donde se realizó la selección.

Roberto Leal corta a Sonsoles Ónega tras una pregunta personal a Rosa

Según reconoció la gallega de origen argentino, "solo una persona" era conocedora de que se había presentado al casting. Sonsoles Ónega no dudó en preguntarla de quién se trataba. A lo que ella contestó: "Mi pareja de aquel momento, que fue además el que me animó (a presentarme)". Lejos de quedarse ahí, la periodista quiso saber más: "¿Ya no es tu pareja?". Rosa contestó que no, pero aún así le está muy agradecida: "Fue él quien me animó, porque todavía no me sentía preparada. Me dijo: 'Vete a ese casting, porque no sabes si hay otra oportunidad'".

Estas palabras despertaron más si cabe la curiosidad de Sonsoles Ónega, quien le preguntó si había recibido algún tipo de mensaje por parte de su expareja tras hacerse con el bote. La coruñesa, muy sincera, confesó: "No tenemos contacto. No era español, no sé si estará en España y si se habrá enterado de todo esto". Pese a esto, la ganadora del Premio Planeta 2023 continuó insistiendo, pues no se creía que no se hubiera enterado de la victoria de Rosa, puesto que ha salido publicado en todas partes.

Tal fue la insistencia de la presentadora, que Roberto Leal, presente en la entrevista, se vio obligado a intervenir: "¡Que no ve la tele, Sonsoles! No sigas por ahí, por favor". "Es que estas cosas son las que a mí me interesan", reconoció la conductora del programa, antes de disculparse por su indriscrección y continuar con la entrevista.

Antes de despedirla, Sonsoles Ónega le ha dado un consejo a Rosa: "Suerte y claridad de ideas para que sepas qué quieres hacer con todo el dinero que has ganado". "Gracias por habernos hecho tan felices", concluía la presentadora.