El comunicado de la novia de Manu Pascual tras perder el bote de 'Pasapalabra' hace un atronador ruido

Tras 437 tardes haciéndonos disfrutar en 'Pasapalabra', el pasado jueves Manu Pascual dijo adiós al concurso de Antena 3 presentado por Roberto Leal. Y es que una de las reglas inamovibles del programa es que, cada vez que se entrega un bote (como sucedió con Rosa), el otro participante tiene que abandonar el concurso por obligación.

Aunque el joven no se fue con las manos vacías, pues se llevó el dinero que tenía acumulado hasta ese momento, la friolera de 270.600 euros. Un buen pellizco que consuela su tristeza de haberse quedado a las puertas de completar 'El Rosco'. Aunque, al igual que Rosa, Manu no se librará de tributar a Hacienda, perdiendo 105.643,60 euros del total entre el tipo estatal de 20,6% (55.267) y el tipo autonómico de 18,8% (50.375 euros). En total, el madrileño se quedará con 164.956,4 euros netos.

El bonito mensaje de Laura a su novio, Manu Pascual

Desde que llegara a 'Pasapalabra', el 16 mayo de 2024, Manu Pascual se hizo con el cariño de la audiencia, una audiencia que el jueves lamentó que tuviera que despedirse del programa. Aparte de sus muchos seguidores, el madrileño cuenta con el apoyo incondicional de su familia y de su novia.

Ha sido precisamente Laura, su pareja, la que la ha dedicado un cariñoso mensaje de apoyo en sus redes sociales. "Hola, soy Laura y el bote de 'Pasapalabra' me lo he llevado yo. Eres increíble, Manu, te quiero”, ha escrito la joven criminóloga en su cuenta de X. Unas palabras que ha acompañado de dos fotografías junto a él. La publicación ha disparado la suma de me gusta hasta más de 13.000 en menos de 24 horas.

Hola, soy Laura y el bote de pasapalabra me lo he llevado yo.

Eres increíble, Manu, te quiero. pic.twitter.com/T7L7AGlXKf — Laura (@laucrimi) February 6, 2026

Nacido en Collado Villalba (Madrid), Manu Pascual se graduó en Psicología por la UCM. Es gran aficionado al rock y al suspense de series como 'Twin Peks', a las que ahora podrá ponerse al día. Y es que, al igual que Rosa, había dedicado gran parte de su tiempo a prepararse para, algún día, poder llevarse el bote de 'Pasapalabra'.

En alguna ocasión, Manu había confesado que, en caso de ganar el bote, su prioridad sería ayudar a su familia, invertir en forma de vida con su pareja, comprarse una casa y darse algún capricho, como un viaje especial. "Ayudaría a mi familia y me encanta estudiar, entonces emplearía parte en seguir estudiando", aseguró Manu Pascual durante su debut en 'Pasapalabra' en mayo de 2024.

El joven madrileño se lleva una importante cantidad de dinero: 270.600 euros (brutos) acumulados por las 437 entregas que ha sumado a lo largo de los casi dos años que ha permanecido en 'Pasapalabra'. No obstante, tras el importante pellizco que se quedará Hacienda el exconcursante se llevará un total de 164.956,4 euros netos, con los que sin duda podrá satisfacer algunos de esos objetivos.