El significativo gesto que se captó a Roberto Leal con Manu Pascual tras perder el bote de 'Pasapalabra'

Manu Pascual y Rosa Rodríguez ya habían hecho historia de la televisión y de 'Pasapalabra' al superar a Rafa Castaño y Orestes Barbero como los dos concursantes más longevos del concurso de Antena 3 al luchar en 306 programas.

Pero además este jueves, Rosa Rodríguez ha superado el otro gran récord que hasta ahora tenía Rafa Castaño, al llevarse el bote más alto de la historia de 'Pasapalabra' y ganar 2.716.000 euros después de completar el Rosco al responder correctamente a las 25 palabras siendo la "M" la última que ha acertado cuando solo le quedaban tres segundos.

Por su parte, Manu Pascual también se tiene que despedir de 'Pasapalabra' debido a la regla inamovible del concurso que obliga al perdedor del rosco a tener que dejar también su silla. Pero el madrileño no se va de vacío pues completa su paso por el programa tras 436 programas llevándose los 270.600 euros que tenía acumulado en su marcador personal.

A lo largo de estos 306 duelos, Manu Pascual y Rosa Rodríguez han fraguado una relación muy especial. Por eso, en cuanto la argentina afincada en Galicia se ha alzado con la victoria, ambos se han dado un fuerte abrazo y Roberto Leal se emocionaba y pedía a los dos que estuvieran juntos.

"Os prometo que yo ya había vivido algún bote, pero es rarísimo para mí, por el cariño y el respeto que os tengo a los dos, especialmente por este duelo el más longevo de la historia y a un concursante como Manu", comentaba Roberto Leal antes de pedirle a Rosa si quería decirle algo a su compañero en esos momentos tan especiales para ella y tan duros para él.

Tras ello, Rosa Rodríguez le dedicaba unas emotivas palabras al que ha sido su rival en esta aventura. "Ha sido un placer competir contigo. Al final es el tipo de rivalidad que te hace ser mejor porque te empuja a mejorar. Te lo merecías tanto o más que yo", le confesaba la ganadora del bote a su compañero.

Mientras que Manu Pascual también le dedicaba unas bonitas palabras a su compañera. "Cuando compites con los mejores, puedes perder, la vida es así pero continúa. Enhorabuena", le contestaba el madrileño a su compañera.

Las bonitas palabras de Roberto Leal a Manu Pascual

Después, Roberto Leal ha querido también dedicarle un espacio a Manu Pascual para poner en valor lo que ha conseguido en su paso por el programa tras 437 programas llevándose 270.600 euros. "Yo te tengo que decir que para mí has sido el concursante de los concursantes, desde el principio. Empezaste con el bote de los 100.000 euros desde que se fue Óscar, has estado trabajando aquí al igual que Rosa", empezaba diciendo el presentador.

"Lo ha dicho Rosa muy bien, esto podía haber sido para un lado o para el otro, esto es Pasapalabra y esto ocurre así. Pero te tengo que decir que eres uno de los concursantes más importantes de la historia de este programa, el que más programas ha estado, el duelo más longevo de la historia y una grandísima persona, Manu, sé que al final que el bote es algo que te va a marcar para siempre, pero te llevas 270.600 euros", sentenciaba el presentador. "Estoy muy nervioso, que te vaya muy bien y que te quiero un montón", añadía.