Este es el dinero que se lleva Manu Pascual en 'Pasapalabra' realmente tras su derrota frente a Rosa Rodríguez

Rosa Rodríguez ha pasado a formar parte de las páginas de la historia de la televisión al convertirse este jueves, 5 de febrero, en la flamante ganadora del mayor bote entregado en toda la historia de 'Pasapalabra'. La concursante gallega ha pulverizado todos los récords y se ha alzado con un premio de 2.716.000 euros. Mientras, en la otra cara de la moneda, se ha colocado Manu Pascual que, pese a ser el más veterano en el concurso, ha caído derrotado.

Ahora, Manu queda automáticamente excluido de 'Pasapalabra' y no podrá continuar ampliando su brillante trayectoria en el programa de Antena 3 pese a no llevarse un céntimo del bote. Es una regla de oro que se contempla en las bases del formato, que se aplica a rajatabla y que suele generar bastante controversia cada vez que se reparte un premio.

Tanto es así que, en cuanto Rosa Rodríguez se ha proclamado vencedora, los espectadores no han tardado en lamentar que Manu Pascual, muy querido, no pueda seguir optando al nuevo bote; considerando "injusto" que se vea forzado a ceder su plaza a otro aspirante por una norma que es totalmente inflexible e inviolable.

No obstante, para relativizar la pena de la otra media España que prefería que fuera Manu el que se hiciera con ese millonario bote, hay que destacar que no se va con las manos vacías ni mucho menos. El joven madrileño se lleva una cantidad de dinero nada desdeñable: 270.600 euros (brutos) acumulados por las 437 entregas que ha sumado a lo largo de los casi dos años que ha permanecido en 'Pasapalabra'.

Manu Pascual no se librará de tributar el dinero acumulado en sus 437 entregas

Un buen pellizco que consuela la tristeza de haberse quedado a las puertas. No obstante, Manu no se librará de tributar y perderá 105.643,60 euros de impuestos en favor de Hacienda entre el tipo estatal de 20,6% (55.267 euros) y el tipo autonómico de 18,8% (50.375 euros). Por tanto, el joven se quedará con 164.956,4 euros netos.

Desde su incorporación el pasado 16 de mayo del 2024, Manu Pascual se había quedado a una sola palabra de completar El Rosco en seis ocasiones. Y de esos 437 programas participados, 161 fueron ganados, 147 perdidos y 129 empatados. Esa es su destacada estadística.

Por último, hay que recordar que Manu había confesado que, en caso de ganar el bote, su prioridad sería ayudar a su familia, invertir en formar una vida con su pareja, comprarse una casa y darse algún capricho como un viaje especial. Y aunque no se lo ha llevado finalmente, con esos 164.956,4 euros netos podrá satisfacer, en parte, algunos de esos objetivos.