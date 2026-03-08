Juan del Val debe pedir perdón en La Sexta por un "error lamentable" en su libro ganador del Premio Planeta

Juan del Val ha entonado el mea culpa este fin de semana en 'La Roca'. Y es que, según ha revelado, cometió un error en su última novela, 'Vera, una historia de amor', ganadora del Premio Planeta 2026. Consciente de su fallo, el escritor ha pedido a sus seguidores que no le envíen más mensajes a través de redes sociales sobre el asunto.

Los colaboradores del programa presentado por Nuria Roca en La Sexta hablaban sobre los trajes de flamenca cuando Juan del Val ha confesado a qué le recordaban este tipo de vestidos, y es que, en una escena de su novela, Juan del Val describe cómo es una noche del famoso 'pescaíto', día en el que se produce el alumbrado de la Feria de Abril de Sevilla.

"Hay una escena en la que se produce la noche del 'pescaíto', que es la primera noche del alumbrado en la feria de Sevilla. Por un error lamentable por mi parte yo puse a dos protagonistas vestidas de flamenca. Esto es un error porque esa noche las mujeres van vestidas casi siempre de negro, pero nunca de flamencas", ha explicado el escritor. "Qué ofensa para toda Andalucía", le ha espetado, a modo de broma, uno de sus compañeros.

Juan del Val pide perdón por su error: "Por favor, no me mandéis más mensajes"

Aunque Juan del Val asegura que "es una cosa que yo ya sabía, pero de repente construí esa escena y se me metió en la novela. Desde ese momento, yo recibo unos 20 mensajes al día. Me dicen 'me está encantando tu novela pero la noche del 'pescaíto' la gente no va vestida de flamenca'". Además, recuerda que ya pidió perdón en su momento: "Presenté la novela en Sevilla y ante un teatro de 300 personas, pedí perdón poniéndome de rodillas diciendo 'ya lo sé, fue un error'".

Pese a esto, a petición de sus compañeros, Juan del Val ha mandado un mensaje mirando a cámara: "Sé perfectamente que en la noche del 'pescaíto' las mujeres no van vestidas de flamencas. Fue un error, lo cometí, pedí perdón y ahí está el error para toda mi vida. Por favor, no me enviéis más mensajes diciéndomelo porque yo ya lo sé", ha sentenciado el colaborador.