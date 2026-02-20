Marta Riesco anuncia su regreso a RTVE tras las cancelaciones de 'No somos nadie' y 'La familia de la tele'

Con la llegada de 'EN PLAY', el nuevo canal de streaming de RTVE Play que tomará el relevo de 'Open Play' tras su buen funcionamiento estos últimos meses, nuevos formatos originales. Entre ellos 'El recreo', conducido por Ángela Fernández y Mariang de 'La pija y la quinqui', que contarán con un elenco de colaboradores propio entre el que se encuentra Marta Riesco, que continuará vinculada al ente público tras 'La familia de la tele' y la cancelación de 'No somos nadie'.

Estructurado en dos tiras diarias desde las 19:30 horas, 'EN PLAY' acogerá dos nuevos formatos que ejercerán como teloneros de 'La Revuelta'. El primero es 'El Recreo', en el que Ángela Fernández y Mariang repasarán el contenido de actualidad en la red desde un tono desenfadado con una serie de colaboradores entre los que se encuentran Andrea Compton, Laura del Val, Germán González o Valeria Ros, además de la antigua reportera de 'No somos nadie'.

Marta Riesco colaborará en este nuevo formato original de 'EN PLAY', el nuevo canal de streaming de RTVE Play

Así lo ha confirmado Marta Riesco este viernes después de que la corporación lanzase la nota de prensa sobre este nuevo canal de streaming que continuará el legado de 'Open Play'. "Feliz de comunicaros esto", ha escrito la antigua compañera de María Patiño en su cuenta de X compartiendo el anuncio oficial de RTVE. Cabe recordar que la periodista ya colaboraba desde finales de año en la nueva apuesta de streaming de la corporación.

En la programación le seguirá Inés Hernand con una versión reformulada y más extendida de 'Express con Inés', el formato corto que ya conducía en el canal. A partir del próximo 23 de febrero, se pondrá al frente de 'La retaguardia' de lunes a jueves a las 20:45 horas. La creadora de contenido mantendrá el espíritu de repaso de la actualidad desde una óptica cómica con un elenco conformado por rostros como Marina Rivers, Nerea Pérez de las Heras, Marina Lobo, Guillermo Alonso o Samantha Ballentines.

Y tras dar paso a 'La Revuelta', la programación de 'EN PLAY' se centrará de lleno en el humor con formatos como 'Un nuevo sendero' o 'Sale como sale' de la mano de Ignatius Farray y nuevos colaboradores como Arturo González Campos y Dani Rovira, que incorporarán su pódcast 'Mi persona favorita' a las noches del canal.

Los pódcasts que se unen a 'En Play'

Siguiendo con la apuesta por transversalidad de contenidos con la que nació 'Open Play', el nuevo canal de RTVE Play centrará su primera franja del día, de 16:30 a 19:30 en contenidos de vídeo producidos por RNE, mientras que los nuevos espacios originales de la segunda tanda correrán a cargo de Thinketers y Àtic. Dentro de esta apuesta por los contenidos de la radio pública, incorporarán 'Mañana Más' con Ángel Carmona, que de forma extraordinaria saltará al late night el próximo lunes 23 de febrero con motivo del estreno del canal.

Al mismo tiempo, 'EN PLAY' incorporará los videopodcast producidos por la plataforma RNE Audio con títulos como 'Podcast el Podcast', 'Las del Cadillac' y 'Influerrealismo Mágico' de Lorena Macías, que dará el salto del audio al vídeo en esta nueva etapa. A su vez, el canal de streaming acogerá la nueva etapa de '¡Menudo Cuadro!', el pódcast de David Andújar y David Insua que regresa después de casi tres años de pausa y una última temporada en Podimo, con la incorporación de Carlota Corredera como tercera presentadora.