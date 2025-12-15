Marta Riesco desvela los planes de futuro de 'No somos nadie' tras la ola de marchas en el equipo

Con la marcha definitiva de Kiko Matamoros de 'No somos nadie' el pasado viernes, ya no queda ningún colaborador de la época de 'Sálvame' y de 'Ni que fuéramos', salvo Marta Riesco. Precisamente ha sido esta la que ha puesto fin a los rumores que apuntaban a que el programa tenía los días contados tras las bajas no solo de Matamoros, sino también de Belén Esteban.

A través de su perfil de Instagram, la reportera ha respondido a algunas preguntas de sus seguidores. Uno de ellos quería saber si continuaría 'No somos nadie' en Ten tras las marchas de sus colaboradores estrella. Marta Riesco ha confirmado una noticia que, a buen seguro, hará mucha ilusión a todos los seguidores del formato.

"No hagáis caso a la rumorología. Hacedme caso a mí. Tenemos 'No somos nadie' para rato. Nos han renovado, estamos súper contentos", empezaba diciendo la exnovia de Antonio David Flores. Tras lo cual lanzaba una pregunta: "¿Quién me iba a decir a mí que iba a ser la única colaboradora que quedaría de la época de 'Ni que fuéramos'?".

Y es que, tal y como recuerda Marta Riesco, "María Patiño continúa, pero es presentadora". "Yo estoy muy con contenta en el programa, ya me veis que disfruto mucho y con los nuevos estoy también muy contenta, me siento muy integrada y supongo que entrarán nuevas personas, nuevos colaboradores, así es que preparada para lo que venga y continuaremos en 'No somos nadie'". Por último lanzaba una petición a sus seguidores: "Por favor, tenéis que vernos en Ten cada día".

‼️ A pesar de las salidas de muchos colaboradores y de la reciente salida de Kiko M, Marta Riesco anuncía que #NoSomosNadie renueva en TEN y que continuará en emisión.



🎄 El programa se irá de vacaciones y volverá en Enero.



A ver como funciona en audiencias… pic.twitter.com/LGenegHK4S — Salvamista ✨ (@elfrikidelatv_) December 14, 2025

Kiko Matamoros, el último en abandonar 'No somos nadie'

'Ni que fuéramos Shh', el predecesor de 'No somos nadie', arrancó en Ten como heredero del universo 'Sálvame'. La gran mayoría de los colaboradores del desaparecido programa de Telecinco desembarcaron en esta nueva cadena. Sin embargo, poco a poco todos ellos fueron abandonando el pisito.

Lydia Lozano, Chelo García-Cortés y Víctor Sandoval fueron los primeros en hacerlo. Hace unas semanas le llegó el turno a Belén Esteban, quien decía adiós a 'No somos nadie' tras fichar por 'Top Chef' en TVE. El pasado viernes, fue Kiko Matamoros el último en despedirse de sus compañeros. Lo hacía, según él, para centrarse en otros proyectos, y también por sus últimos enfrentamientos con María Patiño y Carlota Corredera.

"Yo busco mi paz, mi tranquilidad y mi felicidad y la de los míos. He entendido que hay un momento en el que eso no pasa por estar aquí en este programa. Os adoro y os valoro a todos. No quiero que en mi casa se sientan mal viéndome en la tele y no quiero sentirme mal yo cuando me voy en el coche, ni quiero sentirme humillado ni morderme la lengua", explicó Kiko Matamoros sobre las razones de su marcha.

Además, dedicó unas cariñosas palabras a María Patiño: "Te tengo muchísimo cariño, te aprecio y sé que es muy difícil llevar un rebaño donde hay distintos caracteres y formas de entender el espectáculo, las cuales pueden chocar con tu entendimiento. Te respeto mucho y sabes que para mí, después de nuestra experiencia en Netflix, eras otra persona, te miraba con otros ojos y con otra perspectiva y quiero seguir haciéndolo. Te ruego que si en algo te he ofendido me perdones. Os lo pido a todos", concluyó Matamoros.