Marta Riesco revela ahora que rechazó ir a 'Supervivientes' y confiesa cuánto dinero le llegaron a ofrecer

Este viernes, 26 de septiembre, Marta Riesco ha sorprendido a sus compañeros de 'No somos nadie' desvelando algo de lo que se arrepiente de su pasado en Mediaset. Todo a raíz de una exclusiva que dio Carlota Corredera sobre Mar Flores.

Según la presentadora, antes de escribir sus memorias, '¡De viernes!' ofreció a la modelo un cheque en blanco para hablar de su exmarido, Carlo Costanzia. Una jugosa propuesta que, sin embargo, ella decidió rechazar. A raíz de esto, la viguesa le ha lanzado la siguiente pregunta a Marta Riesco: "¿Han llegado a ofrecerte cheques en blanco también por sentarte a hablar en la cadena de enfrente?".

La reportera reconoció que sí que recibió jugosas ofertas para participar en 'Supervivientes', hasta en dos ediciones. Según reveló, la llevaron a un gran despacho, donde estaba también Xelo Montesinos de Unicorn Content, la productora para la que trabajaba. Allí, "me dijeron que les pusiera un precio". Según su relato, la hicieron subir a este despacho tras tres negativas previas, por lo que para intentar convencerle "me dijeron: pon un precio".

Incluso en dicha reunión le recordaron cómo había evolucionado la carrera de Alexia Rivas tras su paso por el formato: "Se refería a que fue quitada de todos los programas y el pacto que se llegó con ella es "te vas a 'Supervivientes' y te vamos a meter a trabajar en todas las cadenas'".

Marta Riesco desvela la jugosa propuesta que recibió para ir a 'Supervivientes'

"Te estaban advirtiendo de que lo mejor que podrías hacer es, en primer lugar, decirles que sí por tu bien y por tu futuro profesional en la cadena. Pero estaban poniendo de ejemplo en plan 'si quieres tener la carrera de Alexia, di que sí'", le dijo Carlota Corredera. Algo que ratificó su compañera: "Exacto, y dije que quería seguir trabajando en 'El programa de Ana Rosa'. No llegué a dudar en ningún momento. Me arrepiento, también te lo digo. Te voy a decir una cosa: critiqué ese movimiento de Alexia".

"Cuando pasan los años y te das cuenta del peaje que has pagado en muchos sentidos, piensas: me tenía que haber cogido ese avión, haberme ido a Honduras y 'hasta luego, Mari Carmen'", lamenta Marta Riesco. Y añade: "En ese momento, imagínate la que se estaba liando, porque era apartarme de la que era mi pareja (Antonio David Flores), que ya le habían echado de la cadena".

Aunque no dio una cifra exacta, la reportera sí que desvela que se llegó a hablar de ir a 'Supervivientes' por "20.000 o 30.000 euros a la semana". Xelo Montesinos le animó a ir, "pensaban todos que debía irme". Todos menos su por entonces pareja, Antonio David Flores, quien le recomendaba que no lo hiciese. Le hizo caso y ahora se arrepiente.

Según Marta Riesco, la propusieron concursar en dos ediciones consecutivas. La primera, en la que concursó (y ganó) Olga Moreno, cuando ella ya estaba con su marido pero todavía no había salido a la luz. Y otra al año siguiente, cuando su relación con Antonio David ya era pública y estaba en el ojo del huracán.