Marta Riesco desentraña el regreso de Rocío Flores a Mediaset y su proyecto oculto con Antonio David

'De Viernes' vuelve a lo grande a Telecinco con el fichaje estelar de Lydia Lozano, la reaparición de Montoya pero sobre todo el regreso de Rocío Flores tras casi tres años apartada de la televisión y después de haber estado vetada en la cadena. Una vuelta a la que ha reaccionado Marta Riesco en 'No somos nadie'.

"Nos preguntamos, ¿por qué ahora? ¿a qué se debe? ¿De qué va a hablar y cómo han sido las negociaciones?", se preguntaba María Patiño de primeras. "Qué fuerte. Bueno le han quitado el veto que tenían a toda esa trama y esta es la penúltima que quedaba, queda el último y obviamente ella estaba deseando volver a televisión", reaccionaba por su parte Marta Riesco.

Tras ello, la colaboradora de 'No somos nadie' ha contado que fue Belén Esteban quién le chivó la noticia hace unos días. "Creo que es algo que estaba claro que iba a pasar por mucho que dijera que le ha destrozado la vida y que estaba mal. Les gusta la tele, que no pasa nada, a mí también me gusta y por eso estoy aquí. Pero ellos al final dijeron que les habían destrozado la vida y al final el dinero les ha vuelto a devolver esa vida", seguía diciendo Marta Riesco.

"Estuviste tres años cerca de ella, ¿no?", le cuestiona María Patiño. "Bueno si, uno que no lo sabíais los demás pero sí. Es verdad que compartí mucho con ella, formaba parte de lo que era una familia para mí", aseveraba la colaboradora. Y cuando la presentadora le pedía que definiera a Rocío Flores, Marta Riesco no se lo pensaba y decía que era "fría". "Fría, interesada y no tan tonta como creen", recalcaba.

"¿En qué momento tomas conciencia que Rocío Flores no era la persona que tú imaginabas?", trataba de saber Patiño. "Al final de todo, después de que me despidieran a mí por su defensa de ellos, que ellos sabían que era por eso, aunque trataron de justificarlo por otras cosas, después de que perdí mi trabajo, perdí mi salud mental y casi a mi familia, ella a la semana de todo esto me dijo que me fuera de su casa tanto ella como el padre, ella fue la que incendió la última discusión sabiendo como estaba", decía sin miedo.

Marta Riesco señala a Mediaset y pronostica la vuelta de Antonio David Flores

María Patiño y Marta Riesco reaccionan en 'No somos nadie' a la vuelta de Rocío Flores

A la pregunta de si hablará Rocío Flores de ella en 'De Viernes', Marta Riesco no lo dudaba. "Hombre yo soy la más vetada de todos entonces... A ella le gustaría yo creo pero parece ser que a Mediaset la más dañina soy yo porque soy la única de la que no se puede hablar todavía", incidía. "Me gustaría que contara todo a lo que no me respondió, me parece que todo el mundo tiene derecho a hablar, yo di mi versión pero me guardé muchos detalles y si que me gustaría cuál es su opinión y por qué me odiaba tanto y cuál fue el mal que yo le hice", concluía.

Asimismo, tanto María Patiño como Marta Riesco han señalado que esta vuelta de Rocío Flores tiene que ver con que sea la defensora de su tía Gloria Camila en 'Supervivientes All Stars'. "Intuyo que irá a defenderla, pero no creo que sea los jueves, irá los domingos", soltaba la presentadora. "¿Crees que tiene problemas económicos?", cuestionaba Patiño. "No, para nada, me consta que tiene unas condiciones económicas muy buenas, no sé si el resto de la familia, pero ella vive muy bien, no vuelve por problemas económicos, vuelve porque le gusta la televisión y la necesita por ego", sentenciaba Marta Riesco.

Marta Riesco opina de la vuelta de Rocío Flores a la TV: "les gusta la televisión".#NoSomos4S pic.twitter.com/NamV1XmepS — TEN TV (@TENtv) September 4, 2025

"Hay un dossier de un contra documental al de Rocío Carrasco"

Sobre si se atreverá a hablar de su madre Rocío Carrasco, Marta Riesco aseguraba que no. "Creo que no, porque la cadena no se lo va a permitir, porque no son tontos", defendía antes de dejar claro que tiene claro que Antonio David Flores también terminará sentándose. "Es una situación fuerte porque pienso si en ese grupo de esa trama éramos personas odiadas por defender una postura que para España no era la correcta me parece increíble que ahora de repente todos ellos vuelvan ahí salvo la que les defendió a ellos que fui yo", confesaba.

"No sé cuál será el discurso que tendrá ahora la cadena respecto a ellos porque durante años han sido hateados y ahora les vuelven a sentar, les pagan mucho dinero a personas con las que tienen problemas legales y sentencias y les van a sentar. No sé cual será el discurso porque a mí no se me ha perdonado denunciar un despido improcedente y me ha cerrado las puertas de todas las cadenas", reflexionaba la colaboradora de 'No somos nadie'.

Por si fuera poco, Marta Riesco ha destapado algo que ya se habló en su momento. "Yo he tenido en mi poder un dossier con una presentación de lo que era el contra documental de Rocío Carrasco que era contar la historia de Rocío Flores y Antonio David de cómo lo vivieron ellos. Ese dossier lo tuvo Unicorn Content y la productora se lo consultó a la cadena para ver como se llevaba a cabo, y en ese momento Mediaset dijo que ese contra documental no se iba a hacer y derivó en el despido de Antonio David. Ahora yo me pregunto si este portoncito que se abre en 'De Viernes' terminará con ese contra documental que ya estaba escrito", añadía.

"El dossier se dividía en capítulos y se iba a rebatir cada capítulo que Rocío Carrasco había narrado en el documental. En un principio querían que yo me involucrara y ya se habían reunido con Unicorn Content que había dado el OK y se quedó en fase pausa cuando la cadena, asustados por todo lo que pasó, dijeron 'el contra documental se hará pero no ahora, hay que dejar pasar un tiempo'. Se guardó ese dossier, lo que me pregunto es si ese tiempo ya pasó", apostillaba.