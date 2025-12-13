El dardo de María Patiño a Kiko Matamoros ante su adiós definitivo a 'No somos nadie': "La estrategia del caracol"

Este viernes, 12 de diciembre, 'No somos nadie' ha perdido a otro de sus colaboradores estrella tras la marcha hace unas semanas de Belén Esteban. Kiko Matamoros se despedía del programa después de haber protagonizado fuertes encontronazos con María Patiño y con Carlota Corredera en los días anteriores.

"Hoy toca decir adiós. Gracias a los que me habéis apoyado", escribía el colaborador en su cuenta de X este mismo viernes por la mañana. Unas horas después, en su último 'No somos nadie', que ha estado presentado por Carlota Corredera, Matamoros explicaba los motivos de su decisión: "Ayer por la noche empecé a valorar esta decisión y hoy por la mañana cuando me he levantado no sé qué es lo que he soñado pero lo tenía muy claro".

"Creo que las mejores decisiones se toman desde la tranquilidad y una vez que ha pasado la tormenta", ha asegurado a todos sus compañeros, dando a entender que ese iba a ser su último programa. Poco a poco, el espacio de Ten ha ido conectando con antiguos colaboradores de 'Sálvame', que le pedían a Matamoros que no abandonase.

Matamoros explica los motivos por los que abandona 'No somos nadie'

Kiko Matamoros en 'No somos nadie'

Pero su decisión estaba tomada, y así lo confirmó él mismo ya avanzada la tarde: "He decidido dejar de colaborar en 'No somos nadie' por circunstancias que han sido públicas y evidentes. Yo no vengo a culpar a nadie, posiblemente el primer culpable sea yo por haber permitido determinadas cosas y haber participado y ya está".

Aunque sin hacer alusión a la fuerte discusión con María Patiño la tarde anterior, Matamoros dejaba claro que "yo busco mi paz y mi tranquilidad, mi felicidad, la de los míos… Y he entendido en que eso no pasa por estar aquí en este programa. Os adoro a todos, os valoro y valoro muchísimo al equipo que hace este programa por el esfuerzo que le ponen, la falta de medios, la ilusión…".

El colaborador se deshizo en halagos hacia el director, David Valldeperas, y hacia todos sus compañeros: "He conocido nuevos compañeros, estoy encantado de haberlos conocido y haber trabajado con todos. Aunque también me lo he pensado, porque agradezco muchísimo a la OSA, el cariño que le tengo a Óscar y Adrián, a los que no he querido mandar mi decisión porque bastante tienen con su situación y los problemas que tienen en este momento. Están lidiando con cosas más importantes", ha dicho, haciendo referencia a la condena de los productores.

Las cariñosas palabras de Kiko Matamoros hacia María Patiño

Por último, Kiko Matamoros también ha tenido unas palabras hacia María Patiño, este viernes ausente en el programa: "No quiero que en mi casa se sientan mal viéndome en la tele, no quiero sentirme mal yo cuando me voy en el coche. No quiero sentirme humillado ni morderme la lengua y ha habido cosas que me han parecido inasumibles e inaceptables. Dicho lo cual, para quede clarísimo: María Patiño, te tengo muchísimo cariño, te aprecio".

"Te respeto mucho. Sabes que para mí, después de nuestra experiencia en Netflix eras otra persona, te miraba con otros ojos y otra perspectiva y quiero seguir haciéndolo. Te ruego que si en algo te he ofendido me perdones, al igual que vosotros", concluía el colaborador, antes de desvelar que tiene otros proyectos profesionales en mente "y proyectos personales que me importan más. No creo que me vaya de los medios", sentenciaba.

La presentadora reacciona a las palabras de su compañero

La reacción de María Patiño a estas cariñosas palabras de su compañero no se hacía esperar. A través de su cuenta de X, la presentadora de 'No somos nadie' escribía lo siguiente: "La estrategia del caracol. Nos vemos el lunes. Agradezco las palabras sinceras de Kiko Matamoros. Es un maestro y yo una aprendiz que capta su mensaje".

La periodista también contestaba a un bonito mensaje que recibía de un seguidor, agradeciéndole la confianza que siempre ha tenido en el proyecto de Ten: "Desde aquí darte las gracias por ser la única que ha apostado y seguido desde el día uno. Desde 'Ni que fuéramos Shh' hasta 'No somos nadie'. Para nosotros sí que habéis sido algo. Mil gracias".

"Soy por naturaleza una simple trabajadora que no necesita dar golpes en la mesa para justificar algo tan legítimo como buscar otros horizontes", le respondía María Patiño. Un comentario que muchos han interpretado como un posibe dardo a Matamoros.