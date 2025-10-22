RTVE anuncia la parrilla de Open Play con Inés Hernand, Ignatius, Miguel Maldonado y casi 30 rostros más

Tras la fallida aventura de 'La familia de la tele' en las tardes de La 1 y su tiempo al frente de 'Pasa sin llamar' en La 2, Inés Hernand vuelve a encabezar un nuevo proyecto de la corporación pública junto a un gran elenco de presentadoras. 'Open Play' es la nueva apuesta de RTVE por los contenidos digitales y estará conducido por la creadora de contenido junto a Ángela Fernández, Lara Palma y Raka Gómez en RTVE Play.

Este nuevo formato arranca este miércoles 22 de octubre a las 18:30 horas, producido por El Terrat (The Mediapro Studio), pretende aunar la televisión, el podcast y el streaming en lo que el ente público define como "una nueva forma de entender el entretenimiento" y que la creadora de contenido compaginará con 'Ordena tu vida', otro de los próximos proyectos de RTVE que encabezará tras su paso por 'La familia de la tele' junto a María Patiño y Aitor Albizua.

Los dos rostros de 'La familia de la tele' que regresan a RTVE junto a Inés Hernand en 'One Play'

Y precisamente, la corporación ha decidido recuperar a algunos de los rostros que se quedaron atrás tras la cancelación del magacín de LA OSA Producciones en junio de este año después de 1 mes y medio de emisiones. Así, Marta Riesco y Nuria Marín formarán parte del amplio elenco de colaboradores de esta nueva propuesta junto a Laura del Val, Judith Tiral, Clara Ingold, Patricia Espejo y Paula Púa entre otros.

El formato, que llegará a RTVE Play este mismo miércoles 22 de octubre, contará con cuatro horas diarias de emisión de lunes a jueves, arrancando a las 18:30 horas. No será hasta las 21:00 horas cuando Inés Hernand protagonice su sección fija, en la que ofrecerá un repaso de la actualidad marcado por su tono irónico y ácido. Y el resto de su parrilla se estructurará en distintos bloques.

Así será la programación de 'One Play'

Entre los videopodcasts que 'One Play' acogerá se encuentra 'El Brain: la fábrica de ideas', donde un equipo liderado por Marina Lobo diseñará los contenidos de un programa ficticio entre escenas de humor y parodias en tiempo real. De forma semanal, el formato también integrará espacios basados en el humor que contarán con un gran plantel de colaboradores.

Creadores de contenido como Miguel Maldonado, Irene Minovas, Kike García, Tomás Fuentes, Dani Fez, Luis Fabra, Ignatius Farray o Héctor de Miguel 'Quequé' contará con sus propios videopodcasts de humor, además de integrar otros espacios ya consolidados como 'Pena y pánico', con La Prados y Raquel Hervás; 'La hora fenomenal', con Marco Mas, Dani Miño y Eva Gamallo; 'Señoras con visón', con Celia Pastor, Nata Moreno, Esti Gabilondo y Bárbara Goenaga; y 'Podcast: el podcast', con Miguel Campos, Laura del Val y Jorge Yorya.

A su vez, el formato conducido por Inés Hernand integrará los videopodcast que RTVE Play ya producía en el canal Playz como 'Qué decirte que no sepas', 'Está el horno para bollos', 'Literal' o el popular espacio de entrevistas de Henar Álvarez, 'Al cielo con ella', que actualmente emite su nueva temporada en la noche de los domingos de La 2.