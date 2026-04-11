Ya hemos visto la secuela de 'Malcolm', un revival de Disney+ a la altura de su leyenda con un problema inexcusable

Muchos son los revival que estamos presenciando desde la llegada de las plataformas de streaming, y es que vivimos en una época que premia muy poco las ideas originales así que, ¿por qué no revisitar antiguos éxitos, sabiendo que van a funcionar al menos entre su comunidad de fans? El último de estos reencuentros en la ficción es el de la familia disfuncional más famosa de Disney (antiguamente de FOX): la de 'Malcolm in the middle' (porque no tienen un apellido oficial, ya que nunca se mencionó en la serie original). Ahora llega, veinte años después, 'Malcolm: de mal en peor', que se ha estrenado este viernes 10 de abril en formato miniserie.

La serie protagonizada por Frankie Muniz y Bryan Cranston es una de las más recordadas de comienzos de los 2000. Sus tramas surrealistas, las locuras de la familia (tanto de los hijos como de los padres) y ese formato sitcom pero con un toque diferente crearon una auténtica legión de fans. Aquí en España la pudimos ver en el mítico 'Megatrix', aunque luego se expandió a Neox e incluso a Disney Channel. Pero fue Antena 3 el canal que apostó por la ficción, y consiguió que se convirtiera en un clásico para toda una generación.

Ahora llegan sus nuevos episodios, aunque serán solo cuatro, y ya los hemos podido ver en primicia y al completo en El Televisero. ¿Veredicto? Mantienen a la perfección el humor tan característico de la serie original. Uno de los mayores miedos cuando vemos el anuncio de un revival ya no solo es que no esté a la altura de su leyenda, sino que peque en tratar de adaptarse demasiado al humor y a los tiempos actuales. 'Malcolm: de mal en peor' no comete ese error. Sí, es actual. Sí, tiene referencias al mundo en el que vivimos hoy en día, tan cambiante que da miedo. Pero se mantiene totalmente fiel a su espíritu, y eso es de celebrar.

El revival de 'Malcolm' está repleto de humor, con un Bryan Cranston en estado de gracia

Es que ya desde los primeros compases podemos constatar que parece que el tiempo no haya pasado por ninguno de los personajes. Incluso Dewey, al que da vida un nuevo actor (el original no ha querido volver al mundo de la interpretación), tiene ese toque tan característico y diferente. Todo está en su sitio. Se siente nuevo, sí, pero también se siente como en casa. Y todo gracias a dos pilares fundamentales: Frankie Muniz y Bryan Cranston, que están completamente en su salsa.

El primero ha seguido trabajando en películas y series, pero en ningún proyecto que se acerque a la fama de 'Malcolm in the middle', y es que en estos últimos años, incluso ha descubierto una pasión por las carreras. De hecho, a finales de la década de los 2000, puso su carrera interpretativa entre paréntesis para ser piloto de carreras, profesión que recuperó brevemente en 2021. Pero da igual el paso del tiempo. Es meterse en la piel de Malcolm y brillar de nuevo. "Hemos estado hablando de esto desde hace 10 años, Bryan Cranston y yo", contó Muniz en una entrevista para People. "Poco a poco hemos trabajado en ello hasta hacerlo realidad", confesó el actor, que no vio la serie entera hasta hace ocho años, junto a su mujer Paige.

El otro que brilla por encima del resto es Bryan Cranston que, una vez más, demuestra su gran timing cómico (ya desde una de sus primeras escenas, cantando el tema 'Locked out of heaven' de Bruno Mars, uno de los mejores momentos de la miniserie). Ya sabemos lo buen actor que es Cranston (no hace falta recordar 'Breaking Bad', ¿verdad?). Su relación ya no con sus hijos, sino co su mujer, a la que vuelve a dar vida Jane Kaczmarek, es el pilar que sostiene este nuevo acercamiento a la familia.

¿Dispuestos a vivir nuevas situaciones surrealistas?

También es un acierto la incorporación de la hija de Malcolm, y que esta también hable a cámara, como lo hacía (y sigue haciendo) el personaje original de Frankie Muniz. La serie tiene una premisa sencilla: se acerca el aniversario de los padres, y quieren que toda la familia acuda a la celebración. Pero Malcolm se ha distanciado de su familia, porque ha descubierto que es la única forma de llevar una vida normal. ¿Un poco radical? Puede ser, pero le ha funcionado. Aunque descubrimos que incluso ha ocultado a su hija la existencia de sus abuelos.

Todo desemboca en un sinfín de situaciones surrealistas y enredos que vuelven a hacernos reír casi como la primera vez. Pero también a emocionarnos, todo finalizando en un último episodio apoteósico. Todo está en orden, todo sigue igual, y eso nos gusta. Se nota la mano de su creador original, Linwood Boomer, y la dirección de Ken Kwapis, que ya se encargó de dirigir 16 episodios de la serie. Y, como todo parece indicar, este será el cierre definitivo de la historia que se inició ya hace dos décadas. ¿Y sabéis qué? No hay mejor cierre que volver a ver a la familia una vez más.

Pero sí que es verdad que echamos algo en falta. No es algo que emborrone este reencuentro, pero sí que nos deja una sensación agridulce tras terminar el visionado de los cuatro episodios, y es la poca relevancia del personaje de Dewey en la historia. El actor Erik Per Sullivan decidió no participar en esta nueva miniserie. Así lo contó su madre en la ficción, Jane Kaczmarek, en una entrevista para The Guardian. "Está estudiando a Dickens y es un estudiante increíble. Le ofrecieron muchísimo dinero para volver, y simplemente dijo: 'No, gracias'".

Y sí, se le echa de menos, porque tenía varias de las escenas más icónicas de la serie original (todos recordamos cuando decidió llevar bolso, y lo llenó con un ladrillo para dar una lección a los que se burlaban de él). Caleb Ellsworth-Clark es un buen sustituto, y hace lo que puede con el poco tiempo que tiene en pantalla. Quizá es una de las pocas negativas que podemos sacar a estos nuevos episodios.

De qué va 'Malcolm: de mal en peor'

Tras más de una década manteniéndose alejado de su familia, Malcolm se ve obligado a regresar al caótico núcleo familiar cuando sus padres, Hal y Lois, le exigen que asista a la celebración de su 40 aniversario de bodas. Lo que parece una reunión puntual pronto se convierte en una nueva espiral de conflictos, reproches y situaciones absurdas marca de la casa, poniendo a prueba la vida adulta que Malcolm ha construido lejos de los suyos… y también su relación con su hija.