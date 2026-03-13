Es sin duda uno de los regresos más esperados de este año. La serie 'Malcolm in the middle' que fue todo un éxito mundial regresa 20 años después con cuatro episodios muy especiales con los que la familia Wilkerson con Frankie Muniz a la cabeza vuelve a nuestras vidas.

Disney+ ha confirmado que 'Malcolm: de mal en peor', que es como se llamará este regreso, se estrenará el próximo 10 de abril con cuatro episodios que llegarán a la plataforma. Y además ha publicado el tráiler de la serie que nos permite ver a todo el reparto original de nuevo junto.

El punto de partida de 'Malcolm: de mal en peor' es la celebración del 40 cumpleaños del protagonista después de que Malcolm haya estado apartado de su familia durante más de diez años.

La serie volverá a reunir a Bryan Cranston (Hal), Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) y Emy Coligado (Piama). Sin embargo, el reparto original cuenta con una baja de calado: la de Erik Per Sullivan, el actor que daba vida al pequeño Dewey.

Ahora, será el actor Caleb Ellsworth-Clark quien se meta en la piel de Dewey en 'Malcolm: de mal en peor'. Al elenco se suman también Keeley Karsten (Leah, la hija de Malcolm), Vaughan Murrae (Kelly, la hermana menor de Malcolm), Kiana Madeira (Tristan, la novia de Malcolm).

Sinopsis de 'Malcolm: de mal en peor'

Después de mantenerse a sí mismo y a su hija alejados de su familia durante más de una década, Malcolm se ve obligado a volver a su órbita cuando Hal y Lois exigen su presencia para celebrar su 40 cumpleaños.